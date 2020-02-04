Генерал Ази Асланов как зеркало азербайджанского патриотизма

В Азербайджане нет человека, который бы не знал и не гордился генералом Ази Аслановым. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов стал Национальным героем Азербайджана, таким как Кероглу и Бабек. Ази Асланов похоронен в Баку, в Нагорном парке. Оттуда вот уже 75 лет он словно видит, как живет, развивается его родной Азербайджан.

Сейчас, в условиях неофашистских вызовов, особую значимость приобретает знание подлинной истории Второй мировой войны, имен и заслуг героев, отдавших жизни за свободу и процветание народов Советского Союза. Это наш долг перед поколением, победившим фашизм вопреки огромным трудностям.

Вместе с тем формирование и развитие исторического сознания являются важнейшими предпосылками становления патриотизма, развития патриотических чувств. Ведь патриотизм — историческая память народа. Если удается теми или иными средствами затушевать эту память, то можно как угодно переписывать историю, манипулировать общественным сознанием, формировать поколения, которые смирятся с искаженными геополитическими трансформациями.

В этой связи следует учесть возможную внешнюю диверсию против устоявшихся канонов патриотизма. Подмывание истоков патриотизма — опасная, изощренная работа, разрушающая со временем основы государства. Часто это делается руками недовольных властью внутренних врагов, так называемой «пятой колонны». История изобилует примерами разрушительной ее деятельности. Достаточно напомнить трагическое разрушение Советского Союза. Идеологи перестройки начали именно с дискредитации советского патриотизма, вели систематическую уничижительную идеологическую работу по отношению ко всему святому, чем гордились советские люди.

Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «азербайджанское общество — это патриотическое общество... мораль, патриотизм, достоинство и национальная гордость являются национальными ценностями Азербайджана… и мы будем защищать их».

Правительство Азербайджана, институты гражданского общества республики неустанно ведут масштабную работу по отражению патриотических идей в системе воспитания, образования, информационной политики.

В этом отношении показательно участие Азербайджана в Великой Отечественной войне и знание правды об этом. Азербайджан внес весомый вклад в Победу в этой войне. В тяжелые для страны времена Азербайджан являлся главным поставщиком нефти и нефтепродуктов на фронт. Республика производила 80% топлива страны. Танковые, механизированные части, авиация сражались благодаря бакинской нефти. Более того, в Баку выпускалось около 130 видов вооружений и боеприпасов. Не случайно Адольф Гитлер стремился на Кавказ, мечтал о Баку. К счастью, враг был остановлен на подступах к Азербайджану.

На фронт из Азербайджана ушли 700 тысяч человек, половина из которых героически погибла на полях сражений. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 130 представителей Азербайджана были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

К сожалению, поколение ветеранов Отечественной войны у нас потом пополнилось участниками Афганской и Карабахской войн. В период распада СССР наша республика оказалась в центре международного армянского заговора, была втянута в карабахский конфликт, который привел к оккупации 20% азербайджанских земель Арменией. Более 10 тысяч человек погибли в этом конфликте, был совершен варварский Ходжалинский геноцид, около миллиона людей стали беженцами.

Эти трагические послевоенные перипетии Ази Асланов, конечно, не мог представить. Он свою жизнь отдал за светлое будущее и гармоничное развитие советских людей.

Ази Асланову было суждено с 1939 по 1945 гг. непрерывно воевать. Он погиб 24 января 1945 г. в Лиепайском районе Латвии. Ази Асланов восхищал своих солдат и командиров, командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Ивана Черняховского невероятной стойкостью, мужеством, военным профессионализмом. В сложных фронтовых условиях он всегда принимал единственно верное решение. И это приводило к успеху и в оборонительных боях, и в наступательных операциях. Подчиненные любили его за понимание их проблем, за мудрость и веру в неизбежную победу над фашистскими захватчиками.

Если проследить жизненный путь Ази Асланова, то создается впечатление, что он или учился, или служил. Даже при коротких передышках на фронте он старался овладевать новыми знаниями, приобретать новый опыт на различных краткосрочных курсах.

Генерал родился 22 января 1910 года в семье рабочего. Отец Ази Асланова умер в 1923 году, и 13-летний мальчик стал чернорабочим, чтобы помогать матери, поддерживать семью. Однако тяга к знаниям была очень большой и он умудрился в 1924 году окончить курсы по ликвидации безграмотности. Затем поступил в Закавказскую военно-подготовительную школу №1 в Баку, которую успешно окончил в 1929 году и был направлен для продолжения учебы в знаменитую Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу. После ее окончания в 1931 году начинается непрерывная служба в армии. Он проходит путь от командира взвода 15-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Котовского до командира 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса, становится генерал-майором.

Уже в период службы Ази Асланов окончил курсы при Военной академии механизации и моторизации РККА в 1933 году. С декабря 1943-го по апрель 1944 года учился на краткосрочных курсах при Военной академии механизации и моторизации РККА имени И.В.Сталина.

Ази Асланов был участником Польского похода в сентябре 1939 года и советско-финской войны 1939—1940 годов. Великую Отечественную войну он встретил под Киевом, в составе 10-й танковой дивизии, командовал танковым батальоном. Принимал непосредственное участие в обороне Киева. В феврале 1942 года получил назначение на Крымский фронт, вступил в должность заместителя командира 55-й отдельной танковой бригады. После эвакуации из Крыма в мае 1942 года восстанавливал бригаду на Северном Кавказе.

Уже в июне 1942 года бригада вновь вступила в бой в составе 28-го танкового корпуса 4-й танковой армии на Сталинградском фронте. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В течение суток танкисты Ази Асланова с боями преодолели более 40 километров. 21 ноября 55-й отдельный танковый полк перерезал железнодорожную линию Сталинград — Сальск. 22—23 ноября, развивая наступление, танкисты Ази Асланова заняли станцию Абганерово и поселок Верхне-Кумский.

В декабре 1942 года 55-й танковый полк Ази Асланова противостоял передовым частям армии фельдмаршала Манштейна, пытавшимся прорваться к окруженной 6-й армии Ф.Паулюса. В ходе ожесточенных боев в районе Верхне-Кумский танкисты Ази Асланова уничтожили 30 танков, 26 орудий, 50 автомашин и до 2 тысяч солдат и офицеров противника. За Сталинградские бои Ази Асланову было присвоено первое звание Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года звучал так: «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, проявленные при этом бесстрашие и героизм, за умелое и мужественное руководство подчиненными частями» подполковнику Ази Асланову присвоить звание Героя Советского Союза».

Газета «Красная Звезда» от 24 декабря 1942 года писала: «История войн еще не видела бойцов, так мужественно сражавшихся, как Ази Асланов и его боевые друзья. Как бы ни были сильны вражеские танки и пехота, им не сравниться с частью, руководимой могучим, волевым командиром, Героем Советского Союза Ази Аслановым».

В январе 1943 года Ази Асланов был произведен в полковники и назначен командиром 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса. 13 января 1943 года газета Сталинградского фронта «Сын Отечества» отмечала: «…тому, как увязывать танковые операции с действиями пехоты и артиллерии, нужно учиться у части гвардии полковника Ази Асланова. Пусть боевое умение танкистов Героя Советского Союза Ази Асланова будет образцом для всех наших подразделений…»

Танкисты Ази Асланова участвовали в освобождении городов Белгород, Сумы, Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород. В марте 1944 года Ази Асланов был произведен в генерал-майоры танковых войск.

В течение лета и осени 1944 года бригада Ази Асланова участвовала в освобождении городов Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгава и др. Бригада получила восемь благодарностей Верховного Главнокомандующего. 12 августа 1944 года 35-й гвардейской танковой бригаде было присвоено почетное наименование «Шавлинская». В конце 1944—начале 1945 гг. 35-я гвардейская танковая бригада участвовала в блокаде Курляндской группировки противника.

Ази Асланов не дожил до Великой Победы. В представлении командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского от 4 июля 1944 года о присвоении Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Ази Асланову звания дважды Героя Советского Союза подчеркиваются заслуги в руководстве боевыми действиями бригады и личный героизм в ходе операции «Багратион». К сожалению, только 21 июня 1991 года это представление было рассмотрено. И Герой Советского Союза гвардии генерал-майор танковых войск Ази Асланов вторично был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

В Азербайджане общепризнанно, что перед лицом новых возможных угроз следует обращаться к урокам истории, опыту предшествующих поколений в борьбе за независимость и свободу. Жизнь таких людей, как генерал Ази Асланов, является прекрасным примером проявления азербайджанского патриотизма, отличающегося пониманием единства национального и интернационального, азербайджанских и общечеловеческих нравственных ценностей. Шовинизм, узколобый национализм воспринимались Ази Аслановым как преступление против человечности.

Ази Асланову была бы по душе концепция азербайджанства, предложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Ведь эта концепция учитывает объективное единство и вместе с тем многообразие азербайджанской нации. Он бы поддержал политику мультикультурализма, ориентированную на сохранение разнообразия культур. Сегодня Азербайджан относится к числу немногих государств, где мультикультурализм приобрел статус государственной политики. Это не только гуманная, но и очень мудрая политика. Она, предотвращая истоки сепаратизма, национальной розни, укрепляет безопасность страны.

Джалиль Халилов,

полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской

Республики, доктор философии

по политическим наукам