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Генконсульство представило видеоролик к 100-летию вторжения 11-й Красной армии в АДР - ВИДЕО

Сегодня в 10:58 ~ 1 минута на чтение 352
Генконсульство представило видеоролик к 100-летию вторжения 11-й Красной армии в АДР - ВИДЕО

28 апреля исполняется 100 лет со дня вторжения войск 11-й Красной армии в Азербайджанскую Демократическую Республику, которая вошла в историю как первая демократическая республика на мусульманском Востоке.

Ровно 100 лет назад, 28 апреля 1920 года, части 11-й Красной армии вторглись в Азербайджан, положив конец Азербайджанской Демократической Республике, которая просуществовала с мая 1918-го по апрель 1920 года. Таким образом, в Азербайджане была установлена советская власть.

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе представило на официальной странице в Twitter видеоролик, приуроченный к этой дате.

1news.az представляет читателям данный видеоролик.

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