Генпрокуратура Азербайджана: Армения грубо нарушила фундаментальные нормы и принципы международного гуманитарного права

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Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление по поводу нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

Как сообщает 1news.az, в нем отмечается, что с 12 июля текущего года вооруженными силами Армении с целью захвата позиций в направлении Товузского района был грубо нарушен режим прекращения огня, а также начался обстрел азербайджанских позиций на азербайджано-армянской границе из артиллерийских установок различного калибра.

«В ходе ответных мер подразделениями Азербайджанской армии был нанесен сокрушительный удар по врагу.

В очередной раз продемонстрировав бессилие перед Вооруженными силами Азербайджана, Армения грубо нарушила фундаментальные нормы и принципы международного гуманитарного права, положения Женевской конвенции от 1949 года о защите гражданских лиц во время войны, открыла огонь по густонаселенным пунктам, совершив тем самым ряд преступлений против мирного гражданского населения.

Так, 14 июля около 14:00 реактивный снаряд, выпущенный из пусковой установки армянских вооруженных сил, попал в дом жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Телары Алиевой, в результате чего ее имуществу был нанесен значительный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел был проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.

С целью определения размера причиненного ущерба привлечены специалисты, а также проведены необходимые следственные мероприятия.

По факту совершения преступления в Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее тяжкие последствия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие», - говорится в заявлении.

Тимур Рзаев

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