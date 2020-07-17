Генпрокуратура Азербайджана: Армяне обстреляли азербайджанское село 

~ 1 минута на чтение 518

«Армения, в очередной раз продемонстрировав бессилие перед Азербайджанской армией, вновь открыла огонь по густонаселенным пунктам, совершив тем самым ряд преступлений против мирного гражданского населения».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, так, 16 июля около 06:00 реактивный снаряд, выпущенный из пусковой установки армянских вооруженных сил, попал в дом жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Розы Асиф гызы Абдуллаевой, в результате чего ее имуществу был нанесен значительный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел был проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.

С целью определения размера причиненного ущерба привлечены специалисты, а также проведены необходимые следственные мероприятия.

По факту совершения преступления в Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее тяжкие последствия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев