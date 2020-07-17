1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Генпрокуратура Азербайджана: Армяне обстреляли азербайджанское село 

Сегодня в 13:34 ~ 1 минута на чтение 518
Генпрокуратура Азербайджана: Армяне обстреляли азербайджанское село 
«Армения, в очередной раз продемонстрировав бессилие перед Азербайджанской армией, вновь открыла огонь по густонаселенным пунктам, совершив тем самым ряд преступлений против мирного гражданского населения». 
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, так, 16 июля около 06:00 реактивный снаряд, выпущенный из пусковой установки армянских вооруженных сил, попал в дом жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Розы Асиф гызы Абдуллаевой, в результате чего ее имуществу был нанесен значительный ущерб. 
 
Сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел был проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. 
 
С целью определения размера причиненного ущерба привлечены специалисты, а также проведены необходимые следственные мероприятия. 
 
По факту совершения преступления в Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее тяжкие последствия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие. 
 
Тимур Рзаев

518

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены