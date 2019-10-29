Генпрокуратура опротестовала мягкий приговор юноше, насмерть сбившему врача на «зебре» в Баку – ФОТО

Генеральная прокуратура Азербайджана опротестовала приговор водителю Сабиру Талыблы, который 18 января этого года на проспекте Парламента, находясь за рулем автомобиля марки Mazda (госномер 99-BD-702), сбил на «зебре» 28-летнюю Лалу Садайзаде - врача-кардиолога Центральной клинической больницы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, разбирательство установило, что решением Сабаильского районного суда города Баку под председательством судьи Азера Тагиева С.Талыблы был признан виновным по статье 263.2 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК АР и приговорен к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Ему также было запрещено в течение 2 лет после освобождения управлять автомобилем.

Но Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Фаика Гасымова 25 июня уменьшил срок наказания Сабира Талыблы до 4 лет и 6 месяцев. И по его решению молодой человек также был приговорен отбывать наказание не в колонии общего режима, а в поселении участкового типа.

Генеральная прокуратура Азербайджана не согласилась с этим решением Бакинского апелляционного суда и подала кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана», - подчеркнул Эльдар Султанов.

Жалоба будет рассмотрена в Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Али Сейфуллаева в среду, 13 ноября, в 11:00.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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