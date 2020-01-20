Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост

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Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора России вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу, сообщили в пресс-службе президента, передает РИА Новости.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

РИА Новости