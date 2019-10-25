Генсек ООН поздравил Азербайджан с началом председательства в Движении неприсоединения

С началом председательства Азербайджана в Движении неприсоединения начинается новый этап в деятельности этой организации.

Об этом говорится в обращении к участникам XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В обращении, зачитанном заместителем Генсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари А.ДиКарло, Антониу Гутерриш поздравляет Азербайджан со вступлением на пост председателя Движения неприсоединения.

Отмечается, что Движение неприсоединения вносит значительный вклад в деятельность ООН.

«Миру нужны такие структуры, в которых региональные и международные организации могли бы работать вместе», - говорится в обращении.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также главы международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамовa, Э.Т.