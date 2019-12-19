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Гидрометцентр о причинах тумана над Баку

Сегодня в 11:01 ~ 1 минута на чтение 2420
Гидрометцентр о причинах тумана над Баку

В последние несколько дней на территории Азербайджана наблюдаются аномальные для декабря погодные условия: температура воздуха превышает климатическую норму на 4-5 градусов.   

Потому наблюдаемый в четверг в Баку с утра густой туман является ожидаемым синоптическим явлением, это - не смог, заверили в Национальном департаменте гидрометеорологии.

«Этот туман – метеорологическое явление, возникшее вследствие повышения влажности воздуха и инверсии температуры, то есть, повышения температуры вместо понижения по мере подъема с поверхности земли», - отметила директор Национального департамента гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее данным, такой туман образуется на Абшеронском полуострове на поверхности моря и распространяется на сушу слабыми ветрами, дующими с Каспия. Обычно днем он рассеивается, но зимой может продержаться и дольше.

Наблюдаемый сейчас слабый юго-восточный ветер завтра сменится северным, что снизит вероятность тумана.

Елена Остапенко, Э.Т.

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