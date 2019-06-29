Гидрометцентр: в Баку выпало 60% месячной нормы осадков

Со второй половины четверга, 31 октября, на территории Азербайджана резко изменились погодные условия, в частности, усилился дождь, который местами был продолжительным и интенсивным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, в настоящее время температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове упала на 4-6 градусов и соответствует климатической норме.

За прошедшие сутки в столице выпало 17 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы.

В регионах страны осадков в виде дождя больше всего выпало в Лянкяране (49 мм), что составило 20% от месячной нормы, в Сарыбаше в Гахе (38 мм), Загатале (25 мм), что составило 25% от месячной нормы, в Газымамеде (16 мм), что составило 52% от месячной нормы, в Забрате (14 мм), что составило 50% от месячной нормы, в Бина (12 мм), что составило 43% от месячной нормы, Пираллахи (10 мм), что составило 42% от месячной нормы.

В Хыналыге и Шахдаге выпало до 1 см снега.

Ветреная и дождливая погода сохранится на территории страны до 4 ноября.

Елена Остапенко, Г.Р.