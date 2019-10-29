Глава МИД Болгарии в Ереване рассказала о хороших отношениях с Азербайджаном и важности поставок газа из АР

Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, выступая в Ереване на пресс-конференции, поставила армян в неловкое положение.

Так, армянские журналисты задали непонятный вопрос, пытаясь связать получение газом Болгарии в 2020 году из Азербайджана с ее позицией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Конкретно журналисты поинтересовались, как могут отразиться поставки азербайджанского газа в Болгарию на позицию страны по карабахскому конфликту.

«Это очень важный проект для Болгарии. У нас очень хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», - заявила она, тем самым разъяснив армянам важность для ее страны сотрудничества с Азербайджаном.

Кроме того, она отметила, что стабильность, процветание и урегулирование замороженных конфликтов в этом регионе являются важными приоритетами для Европейского Союза.

«Думаю, что единственный способ разрешить эти замороженные конфликты – это мирный диалог, в данном случае при поддержке Минской группы ОБСЕ. Конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров, иначе он ограничит экономическое развитие Армении. На наш взгляд, единственное решение – это мирные переговоры».

А.А.