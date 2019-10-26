Глава МИД Боливии: В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения ряд вопросов найдет свое решение

Считаем, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения ряд вопросов найдет свое решение.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Боливии Диего Пэри на пресс-конференции в Баку, проведенной в рамках XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Он отметил, что проводимое в Баку мероприятие ДН имеет важное историческое значение.

«Мы поддерживали кандидатуру Азербайджана для председательства в Движении неприсоединения и будем принимать участие во всех организованных Азербайджанской Республикой мероприятиях», - сказал он.

Напомним, что сегодня в Баку продолжает работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите

Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.