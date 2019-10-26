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Глава МИД Египта: Представители Движения неприсоединения должны выступать единым фронтом

Сегодня в 13:31 ~ 1 минута на чтение 238
Глава МИД Египта: Представители Движения неприсоединения должны выступать единым фронтом

Движение неприсоединения всегда следовало верному пути, отказываясь от насильственных действий.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на XVIII саммите глав государств и 
правительств стран-членов Движения неприсоединения.

По его словам, Движение неприсоединения всегда  подчеркивало важность сотрудничества между цивилизациями.

«Мы должны выступать единым фронтом и призывать других придерживаться ценностей. Египет является одним из основателей ДН и считает важным роль Движения», - сказал он.

Министр иностранных дел Египта поблагодарил правительство Азербайджана за хорошую организацию саммита и пожелал нашей стране удачи в период  председательства в Движении неприсоединения.

Напомним, что сегодня в Баку продолжает работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают  участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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