Глава МИД Кувейта выступил против военного решения сирийского кризиса

«Нет военного решения сирийского кризиса».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

«Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН по сирийскому кризису. Приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября», - сказал он и отметил, что его страна выступает за установление мира в этой стране.

Шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах также призвал к активной деятельности в урегулировании палестинской проблемы.

«Односторонняя позиция Израиля и предпринимаемые им шаги нарушают цели и принципы международного права. Израиль игнорирует резолюции международных организаций, в том числе ООН, в результате чего палестинский народ сталкивается с тяжелыми последствиями», - сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что его страна является сторонником исполнения Стокгольмских соглашений по конфликту в Йемене.

Напомним, что в Баку продолжает работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

А.А., Э.Т.