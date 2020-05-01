Глава Shell: Пандемия COVID-19 может навсегда изменить нефтяной бизнес - ВИДЕО

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Британско-нидерландская энергетическая компания RoyalDutchShell готовится к долгосрочным изменениям в поведении потребителей, полагая, что спрос на нефть не будет полностью восстановлен после окончания пандемии коронавируса.

«Изменения неминуемы, и мы должны быть к этому готовы. Это означает, что нам, вероятно, придется пересмотреть всю нашу стратегию», - сказал в интервью Bloomberg генеральный директор компании Shell Бен ван Берден.

Пандемия коронавируса взбудоражила нефтяные рынки, сократив прибыль некоторых крупнейших производителей. Следующий отчетный квартал этого года обещает еще более худшие показатели, отмечает издание.

SHELL – крупнейшая в Европе нефтяная компания – накануне сообщила, что ее чистая прибыль за первый квартал этого года уменьшилась на 46% - до 2,9 млрд долларов. Компания объявила о сокращении дивидендов, которые будут выплачены акционерам, на 66% в сравнении с 2019 годом.

Такое в Shell происходит впервые со времен Второй мировой войны. Компания не прибегала к подобной мере даже во время падения цен на нефть в 1980-е годы.

Компания в целом представила весьма мрачный прогноз для нефтяной индустрии, учитывая длительный период экономической неопределенности, низкие цены на нефть, значительные колебания цен и слабость спроса.

«Мы не ожидаем восстановления цен на нефть или спроса на нашу продукцию в среднесрочной перспективе», - сказал с.

Bloomberg отмечает общемировую тенденцию к смещению в сторону более чистых форм энергии. Крупные нефтяные компании на фоне давления клиентов и правительств вынуждены давать амбициозные обещания по сокращению своих углеродных выбросов.

Однако некоторые компании, в том числе Shell, еще не представили свои планы касательно того, сколько они намерены инвестировать в чистую энергетику для выполнения своих долгосрочных обязательств. В нынешней ситуации, когда коронавирусный кризис реформирует весь нефтяной рынок, такие инвестиционные планы могут стать еще более актуальными, отмечает издание.

«Вернется ли спрос на нефть к докризисным показателям? Трудно сказать. Мы живем в период кризиса неопределенности и не знаем, что там, по другую сторону», - подытожил Бен ванБерден.

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Елена Остапенко, Э.Т.