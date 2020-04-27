1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса далека от завершения»

Сегодня в 21:30 ~ 1 минута на чтение 1344
Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса далека от завершения»

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.

«Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходах из-за небольших возможностей по взятию анализов», - сказал он на брифинге в понедельник,- сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что, хотя в Европе из-за уменьшения масштаба прироста новых случаев COVID-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

А.А.

1 344

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены