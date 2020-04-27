Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса далека от завершения»

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.

«Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходах из-за небольших возможностей по взятию анализов», - сказал он на брифинге в понедельник,- сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что, хотя в Европе из-за уменьшения масштаба прироста новых случаев COVID-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

А.А.