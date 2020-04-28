Глава ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана за эффективную борьбу с коронавирусом - ВИДЕО

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Азербайджан демонстрирует эффективную стратегию по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции организации в Женеве, отвечая на вопрос журналиста телеканала Real TV.

Глава ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за эту работу.

«Недавно Азербайджан организовал региональное заседание (10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции – прим.ред.), и мне выпал шанс принять участие в этом заседании, где обсуждались вопросы совместной борьбы с распространением коронавируса.

Это говорит о том, что страны региона тесно сотрудничают в данном вопросе, поддерживают друг друга», - отметил он.

Тедрос Гебрейесус также напомнил, что Азербайджан перечислил в фонд борьбы с коронавирусом $5 млн.

«Президент Ильхам Алиев осуществляет серьезные меры по борьбе с распространением COVID-19. И как заявил Ильхам Алиев, это - региональная и глобальная борьба. Мы высоко ценим такой подход. Еще раз хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана», - заявил глава ВОЗ.

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 494 больных коронавирусом. Состояние 17 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1678 случаев заражения коронавирусом. 1162 человека выздоровели, 22 – скончались. 494 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 128 тысяч 807 тестов на выявление коронавируса.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством СМС.

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