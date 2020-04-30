Главе государства пишут: Своими решительными шагами Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина

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Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан за работу, проводимую для предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса в стране, защиту здоровья населения.

1news.az со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Аксакал из Загатальского района Иса Ахмедов: «Уважаемый господин Президент, мы, аксакалы с одобрением воспринимаем проводимые Вами превентивным мерам для того, чтобы предотвратить распространение в Азербайджане пандемии коронавируса, которая получила широкий размах в мире в последнее время, чтобы наша страна, народ вышли победителлями в борьбе с пандемией. С первых дней Вы мобилизовали все силы и приняли все возможные меры, как всегда, в это трудное время Вы были рядом с гражданами.Проводимая Вами в эти сложные дни работа для государства, народа, проявленная самоотверженность, неустанная деятельность еще больше воодушевляют нас. Принимаемые сегодня в Азербайджане меры по борьбе с коронавирусом, проводимая политика, являются примером для ряда стран. Ваши обращения к народу, чтобы защитить себя от этого зла, охватившего человечество, открытие в нашей стране в короткие сроки 14 лабораторий, ввод в эксплуатацию медицинского учреждения «Ени клиника», открытие предприятия по производству медицинских масок, выделение финансовых средств в крупном размере для реализации социального пакета доказали, что в нашей стране предпринимаются все необходимые шаги на высоком уровне. Мы, аксакалы, своей личной ответственностью будем поддерживать наше государство, его силу, Вашу работу, мы успешно преодолеем это бедствие, которое охватило человечество. Выражаем Вам глубокую благодарность за деятельность, служащую защите здоровья азербайджанского народа, желаем Вам крепкого здоровья».

Саадатханым Джаббарова из города Джалилабад: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, обращаюсь к Вам, как 70-летняя пожилая женщина, мать 6 детей, бабушка 11 внуков. Тот факт, что сегодняшний и завтрашний день моей семьи, моего края находится в надежных руках, меня и радует, побуждает жить и созидать. Лично меня, как пожилую женщину вдохновляет проводимая Вами работа, Ваша постоянная забота о нашем народе в трудные дни. Благодарю Вас за то, что благодаря Вашей дальновидности спасли нас от этой беды в этот сложной период пандемии. Я держу пост в этот священный месяц. На протяжении всего Рамазана буду молиться за Вас и Вашу семью».

Ученица 6-го класса села Гяндов Шабранского района Шафа Умудова: «Уважаемый господин Президент, я видела сделанное Вами добро в период карантина, знаю, что Вы действительно заботливый глава государства. В эти трудные дни Вы были с гражданами, помогали малообеспеченным семьям и пожилым людям. Выражаю Вам глубокую благодарность за это. Члены наших семей и я очень любим Вас. Мы гордимся, что у азербайджанского народа есть такой заботливый Президент, как Вы».

Натиг Алиев из города Шамкир: «Уважаемый господин Президент, передаю Вам и Мехрибан Алиевой искреннюю благодарность. Аллах наградил Вас высочайшими качествами, возвысил на вершину. А Вы с этой вершины служите народу, заботитесь о нем. О том, что Вы сделали для народа, в будущем напишут не одну книгу. Да ниспошлет Всевышний Вам и Мехрибан ханым долгих лет жизни, здоровья».

Байрам Зейналов из села Шеки Шекинского района: "Многоуважаемый господин Президент, мне 79 лет. Мы всей семьей поддерживаем Вас. Забота о народе, проявленная Вами в эти тяжелые дни, неизмерима. Жить в стране, которой руководит такая выдающаяся личность как Вы, само большое счастье. Не могу найти слов, чтобы выразить мое искреннее отношение к Вам. Ведь Вы защитили наш народ от этой страшной болезни, ни в одной стране мира не было такой большой заботы о гражданах. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и детей!".

Айшан Тагизаде из Агстафинского района пишет: "Дорогой и уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за работу, проводимую в нашей стране, шаги, предпринимаемые по улучшению благосостояния населения. Мы лицом к лицу с тяжелым испытанием. Но благодаря Вашей дальновидности, принятым решениям, подписанным распоряжениям азербайджанский народ, к счастью, преодолеет эту беду без потерь. Выражаю Вам признательность за единовременное пособие, помощь малообеспеченным семьям в нашей стране. Мы поддерживаем работу, проводимую Вами в рамках карантинного режима в Азербайджане. Пока Вы есть, азербайджанский народ будет жить. Да ниспошлет Аллах здоровья и долгую жизнь Вам и Вашей семье! Надеюсь, что азербайджанский народ, достойно преодолевающий все трудности, пройдет и эти испытания без потерь. Мы сильны с Вами!".

Игбал Абдуллаев из села Афшар Агджебединсокго района: "Уважаемый господин Президент, история свидетельствует о том, что сильный и мудрый лидер - очень важный фактор для любого народа и любого государства. Мы видели это на примере нашего независимого Азербайджана, видим и сегодня. Как великий лидер Гейдар Алиев спас нашу страну, наш народ от трагедии, так и Вы сегодня защищаете Азербайджан от большой беды. Это еще раз доказали события, произошедшие в последнее время. Благодаря своевременно предпринятым Вами успешным шагам, принятым мудрым решениям наша страна проводит решительную борьбу с пандемией коронавируса, и мы уверены, что победим в этой борьбе. Господин Верховный главнокомандующий, семья шехида Национального героя Абдуллаева Намига Вахид оглу прекрасно понимает ценность проводимой Вами работы и всегда опирается на Вас".

Жительница Хачмазского района Нурана Гаджимирзоева пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам бесконечную признательность за важные шаги, предпринятые Вами, как лидер азербайджанского народа, и то, что Вы в самое тяжелое время находитесь рядом с народом. Пандемия коронавируса, ставшая большой бедой в мире, не миновала и нашу страну. В такой ситуации Вы были рядом со своими гражданами. Господин Президент, работа, проведенная Вами по защите здоровья людей, превентивные меры еще раз свидетельствуют о том, что Вы всегда думаете о народе и заботитесь о каждом гражданине. Наш народ поддерживает все Ваши дела. Как представитель молодежи, я выражаю Вам признательность за работу, проводимую по улучшению благосостояния нашего народа, неутомимую деятельность, поддержку, оказываемую Вами и Мехрибан ханым нашему народу в эти тяжелые дни. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Солмаз Гамбарова из города Гянджа пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы достойный преемник великого лидера Гейдара Алиева. Вы поддержали наш народ в эти тяжелые дни и еще раз доказали, что являетесь достойным нашей Родины Президентом. Нас восхитили Ваша дальновидность, высокий управленческий талант. Мы строго соблюдаем Ваши наказы. Ведь Вы неоднократно выводили наш народ из тяжелых ситуаций, внимательно и заботливо относились к нам. Благодаря Вам Азербайджан достиг сегодняшней славы. Своевременно принятые Вами решения, распоряжения предотвратили распространение пандемии в нашей стране. Поэтому как от себя лично, так и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Господин Президент, было бы к месту вспомнить строки нашего великого поэта Самеда Вургуна: "Как счастлив простой человек, живущий для Родины, умирающий ради Родины". Да, Вы еще раз доказали, что являетесь достойным преемником достойного лидера, неустанно трудившегося ради благополучия нашего народа, нашей Родины. Мы еще раз убедились в том, что следуем за мудрой личностью. Мы гордимся Вами".

Житель села Череке Гейчайского района Аяз Дашдамиров: "Уважаемый господин Президент, Вами были приняты превентивные меры по предотвращению распространения в нашей стране пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Как всегда, азербайджанский народ и в это тяжелое время продемонстрировал солидарность с Вами. Объявление Вашему решению особого карантинного режима стало не только наглядным показателем Вашей большой заботы о народе, но и одним из самых правильных шагов для защиты его здоровья. Господин Президент, от себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за все сделанное Вами. Предпринятые Вами шаги всегда будут жить в сердце азербайджанского народа. Желаю вам и членам Вашей семьи здоровья, являющегося самым ценным достоянием в мире".

Учитель полной средней школы номер 1 имени В.Мурсалова города Гейтепе Джалилабадского района Шалала Сафаралиева: "Уважаемый Президент, пишу Вам как представитель интеллигентной семьи, всегда ставящей государственные интересы выше личных, как учитель, привязанный душой к своей профессии, как член семьи военнослужащего, стоящего на страже наших границ, а самое главное, как азербайджанская женщина-патриот. Успешные шаги, предпринятые Вами по борьбе с коронавирусом, охватившим сегодня весь мир, забота о нашем народе, является примером для многих стран мира. Ваш призыв "Вместе мы сильнее" укрепляет веру в Вас и наглядно свидетельствует о том, что Вы находитесь рядом с нами в эти тяжелые дни. Уважаемый Президент, наш народ одобряет политику, проводимую Вами с учетом всех социальных групп населения. От имени любящих свой народ и государство членов всех социальных групп, к которым я отношусь, выражаю Вам глубокую признательность. Да хранит Вас Всевышний".

Амиль Эйвазлы из Абшеронского района пишет: "Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени моей семьи выражаю признательность Вам и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой. В результате Вашей успешной политики во время пандемии, болезнь была предотвращена, и скоро мы вернемся к прежней жизни. Еще раз выражаю Вам признательность за предоставление единовременного пособия в размере 190 манатов безработным гражданам в период карантина и акцию "Вместе мы сильнее", организованную Общественным объединением "Регионально развитие" Фонда Гейдара Алиева. Сегодня мы благодаря Вам получили эту помощь. Да хранит Вас Аллах! Мы всегда поддерживаем Вас".

Учащаяся Гюль Ибрагимова из Геранбойского района пишет: "Наш любимый Президент, бесценный руководитель азербайджанского народа, Вы заботитесь о нас в это тяжелое время - в период пандемии. Правильными решениями Вы предотвратили широкое распространение вируса среди населения, проявили истинную отеческую заботу о своем народе. Хотя мы, учащиеся, и остались дома, но не отстали от учебы благодаря онлайн урокам. Выражаю Вам глубокую признательность за это. Как хорошо, что Вы есть, и Вы - наш Президент!".

Бывший госслужащий, 89-летний пенсионер из города Ярдымлы Гюльгусейн Мамедов: "Уважаемый господин Президент, есть такая пословица: “Друг познается в беде”. Позвольте обратиться к Вам как к другу. Вы действительно не только Президент и руководитель, Вы также близкий друг простых людей. Дорогой друг, Вы доказали это распоряжениями и всеми мерами, предпринятыми Вами с первого дня президентской деятельности. Пандемия коронавируса, свирепствующая в мире в последнее время, не миновала и Азербайджан. В результате превентивных мер, предпринятых Вами в столь сложный момент, это болезнь в нашей стране проходит относительно легче, чем в других государствах. Это результат Вашей дальновидности. Наряду с медицинским обслуживанием и заботой о больных в столь тяжёлое время, всесторонняя помощь, оказанная людям, наглядно свидетельствует о Вашем внимании к нам. Вы не оставили друзей в беде. Дорогой наш Президент, мы с Вами, как было сказано Вами, мы победим вирус вместе. Под Вашим руководством мы освободим наши земли от вражеской оккупации. Этот день недалёк. Мы отпразднуем этот день с Вами, как с другом. Господин Президент, желаю Вам больших успехов в Вашей деятельности во имя дальнейшего усиления нашего государства, улучшения материального благополучия людей, повышения нашей экономической и военной мощи, а также крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах!"

Йолчу Алиев из села Беюк Марджанлы Джебраильского района пишет: "Уважаемый господин Президент, меры, предпринимаемые по сведению к минимуму ущерба, нанесенного нашей стране коронавирусом, охватившего весь мир, доказывают, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. Ежедневно сотни людей в мире становятся жертвами этой пандемии. Предпринятые Вами превентивные меры против коронавирусной инфекции избавляют наш народ от этой беды. Предоставление в период карантинного режима единовременной выплаты безработным лицам является очередным примером Вашей заботы о народе. Несмотря на то, что инфекция COVID-19 властвует в самых могущественных государствах мира и привела к серьезным потерям, она не смогла нанести серьезный ущерб нашей стране. Это еще раз доказало, что осуществляемые в Азербайджане меры эффективны. Также продемонстрировало, что наша страна находится в надежных руках. Наш народ гордится происходящими процессами. Господин Президент, от себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам и Мехрибан ханым Алиевой глубокую признательность и благодарность за то, что, заботясь о каждом гражданине, неустанно трудитесь во имя развития нашей страны, улучшения благосостояния нашего народа. Да хранит Вас Аллах!".

Вынужденный переселенец из Агдамского района Гусейнага Гаджиев: "Уважаемый господин Президент, мы гордимся, что у нас есть такой Президент, как Вы. Гордимся, что и в радостные, и в тяжелые дни Вы находитесь рядом с нами. Да хранит Аллах нашего Президента, врачей и граждан, внесших труд в это дело! От имени вынужденных переселенцев Агдама благодарим Вас за внимание и заботу о людях в эти трудные дни, меры, предпринимаемые под Вашим руководством по предотвращению распространения коронавируса. В Агдаме каждый соблюдает требования карантина, заботится о пожилых людях. Мы - вынужденные переселенцы поддерживаем все решения, принятые Вами для преодоления нашим государством и народом пандемии коронавируса, охватившего весь мир, с минимальными потерями, соблюдаем все правила".

Алия Бадирханова, Марьям Ибрагимова, Мехман Велизаде и Ясер Рустамов из города Шамахы пишут : "Наш многоуважаемый и заботливый Президент, все меры, предпринимаемые по предотвращению распространения в нашей республике коронавирусной инфекции нового типа, широко распространившегося в мире, еще раз доказывают, что как и всегда, Президент Азербайджана рядом со своим народом. Осуществляемые под Вашим руководством в стране важные дела заслуживают одобрения. Согласно принятым решениям в нашем районе также предпринимаются необходимые меры по безоговорочному соблюдению требований особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемиологических норм. Малообеспеченным семьям, в частности, лицам старше 65 лет и одиноким регулярно оказываются социально-бытовые услуги, материальная помощь, осуществляется важная работа по защите здоровья населения. Господин Президент, своевременное осуществление превентивных мер, данные Вами решительные поручения приносят свои положительные результаты. Мы верим, что под Вашим руководством Азербайджан достойно преодолеет это бедствие. Еще раз выражаем Вам глубокую признательность за заботу о населении в эти трудные дни".

Эльнур Дуньямалыев из города Хырдалан пишет: "Уважаемый господин Президент, как рядовой гражданин нашего государства, я высоко ценю работу, осуществляемую Вами во имя развития государства и благосостояния нашего народа, от себя и от имени моей семьи выражаю признательность Вам и многоуважаемой Мехрибан ханым. Я с большим удовольствием наблюдаю за проведенными Вами встречами, Вашими выступлениями как внутри страны, так и за ее пределами, на международных мероприятиях. Хочу, чтобы Вы знали - Ваши выступления, в частности, во имя защиты прав и интересов простых людей воодушевляют нас, вызывают желание работать с большим усердием во имя светлого будущего. Господин Президент, я счастлив, что у нашего государства есть такой руководитель, как Вы. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Жители Товузского района Камал Алескеров и Эльгам Тагиев пишут: "Уважаемый господин Президент, азербайджанский народ, присоединившийся к Вашему призыву "Вместе мы сильнее!", достойно преодолеет это испытание. В это трудное время Вы не только оберегли наш народ от этой беды, но и выделили пакет социальной помощи на 3,5 млрд манатов для благосостояния граждан. Эта программа помощи является наглядным показателем целенаправленной государственной политики, осуществляемой Вами и Мехрибан ханым Алиевой во имя повышения благосостояния народа. Спасибо за эту заботу. Да хранит Вас Аллах! Уважаемый господин Президент, тесное сплочение народа вокруг Вас является показателем большой любви и веры народа к Вам. В эти трудные дни мы, используя созданные для фермеров условия, можем заниматься хозяйством. В результате государственной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным производителям, эта сфера стала приоритетной. От имени товузских фермеров выражаем Вам доверие и признательность. Мы оправдаем Ваше высокое доверие и заботу о нас. Сплотившись вокруг Вас еще плотнее, мы будем трудиться для процветания Азербайджанской Республики".

Студент из города Хырдалан Бабек Исмаилзаде: "Уважаемый господин Президент, я студент второго курса исторического факультета Бакинского государственного университета. В своем письме хочу сказать, что Ваше внимание и забота о народе в эти трудные дни заслуживают самой высокой оценки. Подписанные Вами указы и распоряжения еще раз доказывают, что самой высшей целью государства является обеспечение благосостояния народа. Как молодой историк я от души поддерживаю Вашу политику. Лично от своего имени, от имени моей семьи, а также молодого коллектива Бакинского государственного университета, студентом которого я являюсь, выражаю глубокое уважение и благодарность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой. Вперед во имя молодеющего и укрепляющегося Азербайджана!"

Асмер Заидова из Саатлинского района: "Уважаемый господин Президент, мы признательны Вам за шаги, предпринимаемые по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившего весь мир, работу, осуществляемую по защите здоровья населения. Мы очень рады за Вашу заботу, любовь и внимание. Вы всегда шагаете вместе с народом и это уменьшает страх граждан перед этой болезнью. Ваша помощь о малообеспеченных семьях воспринимается с большим одобрением. Всю оказанную Вами помощь трудно сосчитать. Мы благодарим Вас за все это, господин Президент. Население Саатлинского района серьезно соблюдает Ваш призыв "Оставайся дома" и поддерживает Вас. Иншаллах, мы вместе преодолеем это испытание. Мы верим в Вас и знаем, что благодаря Вам в скором времени жизнь продолжится своим прежним чередом. Как хорошо, что Вы есть, дорогой Президент!"

Из Хазарского района города Баку Ровшан Османов: "Уважаемый господин Президент, долгие годы мы боремся с таким вирусом, как Армения. А сегодня в наш мир и страну пришла беда коронавируса. Своевременно предпринятые Вами меры предотвратили ряд проблем в нашей стране. Я горжусь, что у нас есть такой гуманный, патриотичный Президент, как Вы. Мы очень любим Вас и Вашу семью. Наша самая заветная мечта - поднять наш священный флаг над нашим Карабахом. Я верю, что Вы освободите нашу родину - Карабах от врага. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье здоровья. Да здравствует наш Верховный главнокомандующий, ведущий нас в родной Карабах! Да здравствует могущественный Азербайджан!"

Житель города Нафталан Фаиг Рустамов: "Уважаемый господин Президент, сегодня мы стали живыми свидетелями того, что наш Президент обладает большим опытом в области предотвращения рисков и управления ими. Мировые страны берут пример с осуществляемых Вами в стране превентивных мер по борьбе с коронавирусом, принятых Вами решений по защите здоровья людей и стремятся применить их у себя. Благодаря Вашим стараниям наша страна пользуется авторитетом на международной арене, является достойным, могущественным государством региона и мира. Мы гордимся, что Вы непосредственно интересуетесь каждой проблемой граждан, поддерживаете их. Мы благодарны Вам за то, что защищаете Азербайджан, всегда находитесь рядом с народом. Мы рады, что наш руководитель уделяет внимание своему народу. Верим, что наше общество, мобилизованное вокруг Вашего лозунга "Вместе мы сильнее!", достойно преодолеет эту беду, охватившее человечество. Да хранит Вас Аллах, господин Верховный главнокомандующий!".

Житель города Газах Махмуд Насибов: «Многоуважаемый господин Президент, коронавирус, с которым столкнулся Азербайджан, нашел и нашу семью. Я, сотрудник Газахского районного отдела полиции Насибов Махмуд и моя супруга Джафарова Самира тоже заразились этим вирусом. После обследования, в результате высокой заботы нашего государства, профессионализма и ответственности наших врачей мы получили лечение в Шамкирской районной центральной больнице. Спасибо Аллаху, что мы уже выздоровели. Выражаем нашу глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за внимание и заботу о нас в этот трудный период. Потому, что в борьбе с этой пандемией Вы ставите благополучие нашего народа, здоровье людей превыше всего. Желаю Вам крепкого здоровья».

Житель города Бейляган Арастун Гараев: «Уважаемый господин Президент и дорогая Мехрибан ханым Алиева, желаю Вам успехов в Вашей решительной борьбе с этим вирусом, повергшим наш мир в кризис и угрожающим существованию человеческого рода. Превентивные меры, принятые нашим государством, Ваши бесчисленные добрые дела, совершенные во благо здоровья нашего народа, еще раз доказывают, какой сильной волей Вы обладаете. Молитвы азербайджанского народа с Вами. Да хранит Аллах Вас и наш народ в Вашем лице!».

Учащийся села Холмили города Лянкяран Мурад Мирзазаде: «Уважаемый господин Президент, я ученик 11 класса. Учусь в Холмилинской полной средней школе имени Билала Алиева Лянкяранского района. Я отличник учебы. Горжусь Вами. Горжусь тем, что у нас есть такой Президент, как Вы. Сегодня даже самым сильным государствам трудно бороться с пандемией коронавируса. Однако благодаря Вашим превентивным и гибким мерам наша страна находится накануне победы над заболевание с минимальными потерями. Вы действительно гениальный и мудрый лидер. То, что мы сильны вместе, уже подтвердилось. Вами гордится весь народ, он всегда готов сплотиться вокруг Вас и первой леди Мехрибан Алиевой».

Житель села Биринджи Гаралы Нефтчалинского района Алифага Мамедов: «Уважаемый господин Президент, Азербайджан, как и другие государства мира, переживает период борьбы с пандемией коронавируса. Мы уверены, что под Вашим руководством мы достойно преодолеем это заболевание. Как волонтер района, принимаю непосредственное участие в раздаче продовольственных подарков, предоставляемых нашим государством нуждающимся семьям. Проявленное внимание и забота радуют каждого жителя района. Господин Президент, аксакалы и пожилые женщины, живущие в самых отдаленных селах, молятся за Вас, гордятся, что лидером нашего государства являетесь Вы. Да благословит Аллах Вас и всегда освещает Ваш путь!».

Айтен Алиева из города Уджар: «Уважаемый господин Президент, к сожалению, коронавирус, охвативший весь мир, распространился и в Азербайджане. Однако благодаря Вашей дальновидности и заботе вирус надежно предотвращается. Вы не позволили, чтобы эта беда еще шире распространилась в нашей стране. Иншаллах, трудные дни останутся позади, и наша страна займет свое место среди государств, победивших вирус. Выражаю признательность Вам и Вашей семье за то, что содействуете прогрессу и процветанию нашей страны, за помощь и заботу о народе. Хорошо, что Вы есть и являетесь Президентом нашего Азербайджана. Мы всегда будем Вас очень любить».

Ганбар Сафарли из города Мингячевир: «Уважаемый господин Президент, прежде всего, приветствуем Вас и от имени нашей семьи выражаем Вам глубокую признательность. Слежу за всеми Вашими поручениями и рекомендациям, которые Вы даете в целях своевременного предотвращения распространившейся в мире пандемии COVID-19, и искренне приветствую эту Вашу работу. Вы заботитесь о нашем народе, прилагаете усилия для здорового образа жизни людей. В эти трудные для нас дни Вы вновь стали народным героем. Мы гордимся Вами и с уверенностью говорим, как хорошо, что Вы руководитель нашего государства. Как бы мы не благодарили Вас за то, что Вы делаете во имя народа, за проведенную Вами политику, мало. Да хранит Вас Аллах!»

Психолог полной средней школы номер 1 имени Н.Ахундова села Болади Лянкоранского района Кямаля Сафарова: «Уважаемый господин Президент, Ваши дальновидные решения по предотвращению распространения пандемии коронавируса в нашей стране, меры, принятые под Вашим руководством, достигнутые результаты вызывают у меня, как гражданина и в то же время работника образования, чувство гордости. Ежедневно из различных средств массовой информации мы узнаем о количестве зараженных и умерших от пандемий по всему миру. А у нас эти цифры намного ниже, что является результатом именно своевременно принятых Вами целенаправленных мер. Вы - Президент каждого гражданина. Вы еще раз доказали это решительными шагами, которые предприняли, в сегодняшний трудный период. Нет необходимости в комментариях. Говорят факты. Мы гордимся тем, что Вы, как политический преемник великого лидера, созидателя и архитектора современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, успешно продолжаете обозначенный им стратегический курс. И мы, коллектив полной средней школы номер 1 села Болади, всегда с Вами и поддерживаем Вас. Мы сильные вместе. Благодарю Вас за то, что Вы - наш Президент. Мы устраним все трудности именно под Вашим руководством».

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