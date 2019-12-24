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Главная елка Азербайджана вошла в топ-5 новогодних елок СНГ

Сегодня в 09:44 ~ 1 минута на чтение 460
Главная елка Азербайджана вошла в топ-5 новогодних елок СНГ

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столиц стран СНГ на Новый год 2020. Главная елка Азербайджана высотой 34 метра установлена в Баку на площади Азнефть.

В первую десятку самых высоких новогодних елок в СНГ вошли елки в Ашхабаде (40 метров), Ереване (37 м), Ташкенте (36 м), Баку (34 м), Минске (30 м), Душанбе (29 м), Москве (27 м), Бишкеке (27 м), Астане (25 м) и Кишиневе (20 м).

Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная елка России высотой 27 метров на Соборной площади Кремля в Москве – это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.

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