Главная тема. Эксперты продолжают обсуждать кадровые реформы Ильхама Алиева - ВИДЕО

Инициированные Президентом Азербайджана кадровые реформы в последние дни широко обсуждаются в азербайджанском обществе.

В своих оценках представители экспертного сообщества едины – реформы главы государства значительно ускорят социально-экономическое развитие страны, и они безальтернативны.

В посвященной указанной теме программе Общественного телевидения эксперт-экономист Вугар Байрамлы обратил внимание на то, что если ранее реформы в большей степени были направлены на улучшение бизнес-среды, формирование базы для инвестирования ненефтяного сектора, расширение электронных услуг, облегчение процедуры предоставления гражданам государственных услуг, то сегодня начинается их новый этап.

«Новые вызовы делают структурные и кадровые реформ безальтернативными. Структурные преобразования важны с точки зрения необходимости большей гибкости, усовершенствования, мобильности управленческого аппарата. Это нужно для того чтобы быстрее реагировать на новые вызовы – как глобальные, так и внутри государства. Соответственно, нужны кадры, способные оперативно на них среагировать», - сказал он, подчеркнув в том числе приоритетность в свете этого борьбы с теневой экономикой, устранения вмешательства чиновников в экономику.

В свою очередь, политолог Фархад Мамедов обратил внимание на цели и задачи, которые глава государства ставит перед правительством.

«Формируется новый формат управления, граждане видят, какие требования господин Президент ставит, назначая какого-либо чиновника на должность. Преимущество этого формата состоит в том, что господин Президент раскрывает общие положения - возьмем, к примеру, ту же теневую экономику – он заявил, что в течение года подписано 100 тысяч трудовых контрактов. Значит, тем самым, они «вышли из тени». То есть, глава государства дает понять, что он в курсе всего происходящего. С одной стороны, он ставит перед чиновниками задачи, и в то же время напрямую призывает граждан требовать соблюдения своих прав – начиная от отказа от пресловутых «конвертов», и т.д.», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что одним из главных факторов является то, что проводимые реформы имеют самое непосредственное отношение к защите интересов граждан Азербайджана.

«В решениях главы государства мы наблюдаем единство интересов – государства, народа, правительства и гражданина», - заявил Фархад Мамедов.

С полной версией программы можно ознакомиться по ссылке:

Ф.Багирова