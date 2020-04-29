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Главное управление культуры посвятит передачу памяти Анара Мамедханова

Сегодня в 17:28 ~ 1 минута на чтение 257
Главное управление культуры посвятит передачу памяти Анара Мамедханова

Главное управление культуры города Баку 30 апреля в 21.00 будет транслировать передачу, посвященную памяти легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку», депутата Милли Меджлиса, патриота своей страны, утонченной личности и настоящего гражданина Анара Мамедханова.

Программу представит заслуженный артист Азербайджана, писатель, киноактер и режиссер, художник, член команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде.

Гостями передачи станут супруга Анара Мамедханова Ирада Мамедханова и близкие друзья – писатель, публицист, тюрколог, руководитель Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы и популярный телеведущий, руководитель радиостанции ASANFM Эмин Мусеви.

В программе прозвучат воспоминания об Анаре, друзья расскажут о его жизненном пути.

Вечер, посвященный памяти Анара Мамедханова, будет транслироваться на официальном аккаунте Главного управления культуры в "Инстаграм" в прямом эфире, так что зрители смогут оставлять свои комментарии и задавать вопросы.

Н.А, Г.Р.

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