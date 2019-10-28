Главное за неделю: кадровые перестановки, митинг оппозиции, приговор по делу Элины Гаджиевой и многое другое – ФОТО

Уважаемые друзья,

Представляем Вашему вниманию подборку наиболее важных событий за прошедшую неделю (18 – 25 октября). Если Вы пропустили что-то важное из области политики, экономики, общества, культуры и других сфер – не страшно: здесь Вы сможете с легкостью найти самое интересное и важное.

Политика

Внутриполитическая жизнь страны на этой неделе богата на события. В понедельник подали в отставку два вице-премьера Азербайджана – 75-летний Гаджибала Абуталыбов и 71-летний Али Гасанов. Президент приветствовал решение обоих дать дорогу молодому поколению. На следующий же день заявление об уходе написал 85-летний академик Акиф Ализаде, с 2013 года возглавлявший Академию наук Азербайджана.

Уже в среду президент Ильхам Алиев освободил по собственному желанию от должности руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева, который занимал этот пост последние 24 года, и также перешел 80-летний рубеж. В тот же день Рамиз Мехтиев был избран председателем Академии наук. Он также включен в состав Совета безопасности страны.

Президентским указом были значительно расширены функции и структура Министерства экономики Азербайджана и сменен глава ведомства. На должность министра экономики назначен Микаил Джаббаров, за плечами которого опыт работы на постах главы Минналогов и Минобразования. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что основным приоритетом экономической политики страны является развитие ненефтяного сектора.

Освобожденный от должности министра экономики Шаин Мустафаев назначен вице-премьером Азербайджана. Президент на встрече с ним подчеркнул, что одной из стоящих перед правительством задач является создание для местных предпринимателей максимально благоприятного бизнес-климата.

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Общественный резонанс вызвал несанкционированный митинг оппозиции 19 октября, который партия Народного фронта попыталась провести в центре Баку, на площади перед станцией метро «28 мая», несмотря на то, что исполнительная власть столицы выделила партии место для проведения митинга в поселке Локбатан. Попытка митинга была пресечена полицией, были задержаны 60 человек, большинство из которых отпустили в тот же день. В целях безопасности на пол дня были закрыты три центральные стации метро.

Среди задержанных был и лидер партии ПНФА Али Керимли, который также был вскоре отпущен на свободу. Жалоба Керимли на то, что при задержании ему были нанесены телесные повреждения, была опровергнута со стороны полиции и МВД. Там заявили, что Керимли при задержании оказывал сопротивление сотрудникам полиции, и в результате ударился лбом о железную решетку. Ему была оказана медицинская помощь. В Генпрокуратуре же заявили, что Керимли нанес телесные повреждения и себе, и двум полицейским.

Прозвучали мнения о том, что митинг оппозиции 19 октября в Баку был провокацией, попыткой дестабилизировать ситуацию в стране, создать противостояние и подорвать процесс реформ. Также есть мнения, что протесты могли быть инициированы из-за рубежа, так как у оппозиции в Азербайджане нет политической базы. Увидели в произошедшем и армянский след.

В МИД Азербайджана заявили, что в стране обеспечиваются все основные права и свободы человека, а в Администрации Президента – что поспешное заявление Евросоюза о прошедшем в Баку митинге не отражает реальности.

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Экономика и бизнес

Изменения произошли и в экономической сфере. Со следующего года в Азербайджане отменяется карантинное разрешение на импорт, что должно облегчить ввоз товаров в страну, ожидается повышение пенсий и зарплат. Интересно, что с 1 января 2020 года продажа мяса животных в стране будет освобождена от НДС на четыре года. Снизятся ли цены на мясо для конечных потребителей в результате этой меры, читайте в нашем материале.

Но если мясо освобождается от налога, то на алкоголь и табачные изделия акцизные налоги повысятся с 2020 года. Также с января нового года платить налоги обяжут тамаду, танцоров, ашугов, клоунов, официантов, фотографов и видеографов. За привлечение лиц этих профессий к деятельности без наличия специального чека об оплате грозит штраф от 2 тыс. до 6 тыс. ман.

На этой неделе Всемирный банк опубликовал свой ежегодный рейтинг Doing Business, который оценивает бизнес-климат в стране и является одним из ключевых показателей развития экономик мира. Азербайджан в этом году занял 34-е место среди 190 стран, упав на 9 позиций по сравнению с предыдущим годом. Экономический эксперт объясняет падение в рейтинге тем, что Всемирный банк негативно оценивает затягивание процесса вступления Азербайджана в ВТО, даже несмотря на то, что для страны это вынужденная мера, и объясняется защитой местных производителей.

У Азербайджана в этом году хорошие показатели по доступности кредитов (1-е место), регистрации предприятий (9-е место), а также по обеспечению исполнения контрактов (28-е место). Слабыми остаются позиции страны в вопросе защиты миноритарных инвесторов (105-е место).

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Общество

На этой неделе завершился суд по резонансному делу о самоубийстве бакинской школьницы Элины Гаджиевой. Главной обвиняемой, экс-директору школы Севиндж Аббасовой вынесен приговор – ограничение свободы на срок в 2 года 2 месяца и 14 дней при использовании электронного браслета и запрета на выход из дома в ночное время, а также выплата 18 тыс. ман в пользу матери погибшей в качестве компенсации. Сказать, что подобное наказание за халатность, повлекшую гибель ребенка, чересчур мягкое – все равно что ничего не сказать.

И без того темная история обрастает все новыми подробностями. Как оказалось, мать девочки недовольна предлагаемой ей квартирой в Масазыре, устроив настоящий торг. «10-миллионному ребенку вы даете четырехкомнатную квартиру, а семье, у которой чиновники убили ребенка, даете двухкомнатную. Или пусть дадут деньгами, мы сами купим», - говорит она на обнародованной записи.

Некоторые подробности появились и в другом резонансном деле вокруг жестокого убийства молодого азербайджанского танцора Джавида Гаджиева в Киеве. Главный подозреваемый по делу – друг Джавида Али Абдуллаев, уже объявленный в международный розыск. Дядя обвиняемого, глава группы компаний Altes Group Рустам Абдуллаев через прессу призвал Али незамедлительно сдаться. Матери же погибшего парня его сокурсники передали на этой неделе те подарки, которые ее сын вез ей из поездки.

В воскресенье, 20 октября, в центре Баку состоялась несанкционированная акция за права женщин и против бытового насилия. Поскольку акция была не согласована с городскими властями, она была пресечена со стороны полиции. В Национальном офисе ООН подсчитали, что продолжение тенденции насилия в отношении женщин может стоить азербайджанской экономике примерно $764 млн. (1,3 млрд. AZN) ежегодно, что равно 2% ВВП страны. За 9 месяцев этого года в стране было 120 случаев бытового насилия, включая 32 убийства женщин.

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Городские события

Только на прошлой неделе мы сообщали о прекрасных инициативах по открытию на улицах Баку мини-библиотек с бесплатными книгами. Одна из них была демонтирована всего через неделю после открытия, что вызвало вполне резонное негодование людей. В исполнительной власти Баку пояснили: киоск был снесен потому, что его установка не была согласована. В Госкомитете по градостроительству и архитектуре также развели руками, сказав, что обращений к ним не поступало, но пообещали дать положительный ответ в случае поступления подобного обращения.

Небольшой переполох вызвало изменение внешнего вида памятников Низами и Насими в Баку. Увидев, что памятники приобрели жгуче черный цвет и стали матовыми, люди стали писать об этом в социальных сетях, сетуя на «нерадивые службы», «халатность исполнительной власти», допустившей такое и т.д. Однако все оказалось не так страшно: памятники стали иссиня-черными лишь временно, так как на них нанесли специальный состав для очистки.

Многих порадует новость о том, что Бакметрополитен закупил еще 60 вагонов нового типа (12 составов). У них более широкие дверные проемы, усиленная звукоизоляция, есть USB-порты, и что самое главное – они оснащены системой вентиляции и кондиционирования. Учитывая неразрешимую проблему духоты в метро, пополнение «вагонного парка» новыми вентилируемыми составами весьма актуально.

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Спорт

Главным событием недели стала игра «Карабаха» в Лиге Европы против АПОЭЛ. Эксперты называли эту игру важнейшей для чемпиона страны. Но «Карабах» не смог одолеть киприотов (2:2). После матча соцсети обрушились с критикой на капитана Рашада Садыхова, который допустил результативную ошибку. На его защиту встал главный тренер Гурбан Гурбанов.

Между тем, на этой неделе стартовали матчи - LSS MFL 2019/2020. 50 лучших любительских команд Баку начали борьбу в крупнейшей любительской футбольной лиге страны.

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Вдохновение

Приятно порадовал на этой неделе народный артист Азербайджана EMIN (Эмин Агаларов). Он стал одним из создателей необычного кафе в Москве под названием «Добродомик». В дневные часы пожилые люди могут бесплатно пообедать здесь на протяжении всех будних дней. Также Emin выступил с благотворительным концертом в российском городе Кемерово. Вся сумма с проданных билетов – 818 тыс. рублей (около 218 тыс. ман.) – пойдет на благотворительность детям.

Нашлись средства и для лечения 12-летней Альбины Имановой из Баку, которая страдает начальной стадией остеосаркомы, или проще раком костей. Этот диагноз убил мечту девочки о балете, и сейчас семья борется за жизнь ребенка. После первой же публикации на нашем сайте в сентябре семья в течение короткого периода времени смогла собрать сумму, достаточную для начала лечения. Но оставшаяся часть все еще оставалась неподъемной.

И вот на днях об Альбине узнала Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева. Проникшись этой историей, она взяла на себя все вопросы, связанные с дальнейшим лечение Альбины. Чтобы девочка не скучала в стамбульской клинике, Лейла Алиева послала ей в подарок планшет. Что сказала сама девочка в ответ на этот добрый поступок, смотрите на видео по ссылке.

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Культура и шоу-бизнес

И вновь EMIN! На этот раз певец, который живет в Москве, презентовал масштабный музыкальный проект, посвященный Азербайджану. Презентация нового проекта была приурочена ко Дню независимости Азербайджана 18 октября. Участниками проекта помимо EMIN'а стали знаменитые азербайджанские артисты Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Jony, Bahh Tee и многие другие. Слова песни написаны Лейлой Алиевой, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева. Посмотреть новый клип можно на видео по ссылке.

Неожиданно! Но в тройке лидеров рейтинга «ТОП 100» на армянском iTunes оказались азербайджанские исполнители, добившиеся успеха в странах СНГ. На первой позиции – дуэт Navai и Bahh Tee с песней «Не приму и даром», выпущенная в середине октября. Ежедневно обновляемый рейтинг «TOP 100» представляет собой самые популярные песни по версии iTunes.

Азербайджанский шоумен Мурад Дадашов в финальном выпуске реалити-шоу «Maşın» подарил Федерации футбола воинов-инвалидов Карабаха 30-местный автобус, заслуженная артистка Азербайджана Ройа вновь номинирована на турецкую премию «Altın Kelebek» («Золотая бабочка»), а суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан впервые показал поклонникам лицо своей дочери Лии.

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В мире

На этой неделе Турции удалось добиться соглашения с Россией и США касательно начатой Анкарой в начале октября антитеррористической операции на северо-востоке Сирии «Источник мира». 23 октября Анкара заявила об окончании операции в связи с полным завершением вывода вооруженных формирований PKK/YPG из созданной там «зоны безопасности», куда планирует переселить сирийских беженцев со своей территории.

МИД Турции назвал договоренности с США и Россией по северо-востоку Сирии крупной дипломатической победой Анкары. В тот же день президент США Дональд Трамп распорядился отменить введенные против Турции санкции.

Скандальная история произошла на востоке Англии, в графстве Эссекс, где в среду была обнаружена фура с 39 телами внутри. Среди погибших один подросток. Машина была припаркована в промышленной зоне. Водитель фуры, 25-летний ирландец, арестован по подозрению в убийстве. Среди версий произошедшего – торговля людьми и попытка незаконного проникновения на территорию страны.

Интересная история произошла в российском Челябинске, где молодому ветеринару грозит тюрьма за то, что он тайком спасал животных, которых приносили ему для усыпления. Парадоксально, что заявление в прокуратуру на него написала юрист-зоозащитник, которая убеждена, что ветврач неоднократно нарушал закон об оказании платных медицинских услуг, независимо от того, какие благие цели он преследовал.

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Елена Остапенко