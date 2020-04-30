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Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергии

30 Апреля, 2020 в 22:37 ~ 1 минута на чтение 281
Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергии

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с  министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фархан Аль Саудом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт МИД АР, в ходе разговора было обсуждено состояние двусторонних отношений между двумя странами, а также ряд актуальных вопросов сотрудничества.

Были затронуты вопросы сотрудничества между Саудовской Аравией и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергии, туризма и в других областях.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность дальнейших усилий в данном направлении после завершения глобального кризиса в сфере здравоохранения.

Стороны обсудили также проведение по инициативе Президента Азербайджана 4 мая Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы посредством видеоконференции, посвященного борьбе с коронавирусом.

А.А., М.К.

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