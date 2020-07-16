Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

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16 июля 2020 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджанской Республики и пожелал ему успехов в работе.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил коллегу за искренние поздравления. Он высоко оценил поддержку братской Турции Азербайджану, отметив справедливые заявления МИД Турции о военной провокации Армении.

Министры подчеркнули, что будут предпринимать взаимные усилия для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя братскими странами.

Натали Александрова