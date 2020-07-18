ГМС обращается к иностранцам и лицам без гражданства, находящимся и проживающим в Азербайджане

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Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, находящимся и проживающим в Азербайджане.

Как сообщили в ГМС, в обращении отмечается о продлении ужесточенного особого карантинного режима решением от 17 июля 2020 года Кабинета Министров Азербайджанской Республики до 06.00 5 августа 2020 года. Доводится до внимания, что этот режим охватывает города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронский, Бардинский, Сиязанский, Шекинский, Хачмазский, Геранбойский, Гейгельский районы. За этот период деятельность ГМС, а также разрешение иностранцев, желающих временно покинуть место пребывания или проживания будет осуществляться на основании правил, утвержденных с 21 июня. Более подробно можно ознакомиться по данному линку: https://migration.gov.az/press/news_content/14090.

В то же время, с учётом продления срока разрешения для желающих покинуть место проживания или пребывания с 2 до 3 часов, при обращении в связи с этим необходимо предоставить все документы, требуемые законодательством (включая соответствующие медицинские справки).

Для дополнительной информации просьба звонить в Call Центр - (012) 919.

АЗЕРТАДЖ