Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19 - ВИДЕО

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
За мяч аргентинского нападающего, забитый со штрафного удара в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, проголосовало большинство болельщиков.
Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).
Напомним, в первом полуфинальном матче ЛЧ «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0, Месси сделал дубль. В ответной встрече красные взяли реванш со счётом 4:0 и вышли в финал.
«Чемпионат»
...and here it is— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2019
A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl