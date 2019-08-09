1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19 - ВИДЕО

9 Августа, 2019 в 18:18 ~ 1 минута на чтение 720
Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19 - ВИДЕО
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
 
За мяч аргентинского нападающего, забитый со штрафного удара в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, проголосовало большинство болельщиков.
 
Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).
 
Напомним, в первом полуфинальном матче ЛЧ «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0, Месси сделал дубль. В ответной встрече красные взяли реванш со счётом 4:0 и вышли в финал.
 
«Чемпионат»
WhatsApp

720

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены