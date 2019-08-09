Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19 - ВИДЕО

Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).

Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).