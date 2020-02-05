«Голос Украины»: Реформы Президента Азербайджана Ильхама Алиева перешли в качественно новый этап

Газета «Голос Украины» опубликовала статью о парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье «Азербайджан: На повестке дня – выборы в парламент» отмечается инициатива Партии «Ени Азербайджан» о роспуске Милли Меджлиса и проведении парламентских выборов. В статье подчеркивается, что парламент, принявший эту инициативу, обратился к Президенту Ильхаму Алиеву о проведении новых выборов.

Автор статьи пишет, что реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вступили в качественно новый этап. Структурные и кадровые преобразования в Кабинете Министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебной системе позитивно расцениваются обществом.

В статье предоставлена информация о числе кандидатов, участвующих в выборах, и агитационной кампании.

1news.az