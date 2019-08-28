«Гомосексуалисты и лесбиянки хотят участвовать в акциях в столице»: Реакция полиции Баку

«В социальных сетях распространяется информация об участии представителей сексуальных меньшинств в акциях в столице, в связи с чем их неформально приглашают в различные отделения полиции».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по словам которого, это не более чем выдумки.

«Неоднократно на основе многочисленных обращений граждан представители сексуальных меньшинств вызывались в органы полиции, где с ними проводились профилактические беседы. В частности, им говорили, что когда они собираются группами в различных частях столицы, это беспокоит граждан. Как мы видим, содержание этих бесед преподносится обществу в извращенной форме.

Полиция обеспечивает выполнение возложенных на нее обязанностей по защите прав и свобод граждан. Заказное распространение некоторыми лицами бредовой информации – не более чем безуспешная попытка создать искусственное противостояние между полицией и гражданами», - подчеркнул Эльшад Гаджиев.

Тимур Рзаев