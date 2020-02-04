Google впервые раскрыла доходы YouTube

Холдинг Alphabet раскрыл сведения о прибыли, которые генерирует принадлежащий ему видеохостинг YouTube. Годовой отчет опубликован на сайте компании.

Alphabet — материнская компания Google. Последняя приобрела YouTube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов. С тех пор холдинг не публиковал данных о доходах сервиса от рекламы.

За 2019 год YouTube заработал на рекламе более 15 миллиардов долларов.

Сервис принес компании около десяти процентов всей выручки, которая составила 162 миллиарда долларов. Доходы Alphabet за год выросли на 18 процентов.

РИА Новости