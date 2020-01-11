Госдеп: США не намерены выводить войска из Ирака

Вопрос о выводе американских войск из Ирака не стоит на повестке дня, заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Как сообщает 1news.az, представитель американского внешнеполитического ведомства отметила, что миссия по борьбе с ДЕАШ «все еще очень важна».

«Целью нашего присутствия в Ираке является продолжение борьбы с ДЕАШ, а также защита наших партнеров из Ирака и коалиции», - отметила Ортагус. Она подчеркнула, что сотрудничество между США и Ираком продолжается.

«Целью отправившейся в Ирак делегации США является обсуждение путей совершенствования нашего стратегического партнерства с Ираком, а также законного и необходимого присутствия наших войск на Ближнем Востоке, а не вывода наших солдат из Ирака»,- добавила она.

По ее словам, США стремятся быть «другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака».

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого предложил отправить в Ирак делегацию США для выработки механизма вывода американских войск из страны в соответствии с решением иракского парламента.

Парламент Ирака на экстренном заседании большинством голосов принял решение о выводе американских и иных иностранных войск из страны.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась 3 января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Тимур Рзаев