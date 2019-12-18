Госдеп США не поддержал резолюцию Сената о признании т.н. «геноцида армян»

Белый дом не поддерживает резолюцию Сената о признании так называемого «геноцида армян», а позиция администрации США по событиям 1915 года остается неизменной.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, комментируя резолюцию Сената США о признании событий 1915 года в Османском государстве в качестве так называемого «геноцида армян», сообщает Anadolu.

«Позиция администрации (по событиям 1915 года) не претерпела изменений. Наше мнение по данному вопросу было четко изложено президентом (Дональдом Трампом) в апреле и остается неизменным», - говорится в заявлении Ортагус.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля сего года выступил с заявлением по случаю годовщины событий 1915 года, в котором назвал произошедшее «великой катастрофой». При этом глава Белого дома воздержался от употребления терминов, поддерживающих домыслы о так называемом «геноциде армян».

Ранее на минувшей неделе Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османском Государстве в качестве т.н. «геноцида армян».

Документ был предложен сенатором от Демократической партии США от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом и республиканцем Тедом Крузом (штат Техас).

Резолюции Сената не имеют силы закона и носят рекомендательный характер. Таким образом, члены верхней палаты Конгресса США выражают свою позицию по тому или иному вопросу.

Исполнительная власть наделена правом игнорировать подобного рода документы.

29 октября Палата представителей США также приняла аналогичный документ.

МИД Турции осудил действия Сената США.

«Принятие Сенатом США резолюции по т.н. «геноциду армян» - постыдный пример политизации истории», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Анкаре подчеркнули, что упомянутые шаги «не имеют какой-либо силы».

1news.az

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