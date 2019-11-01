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Госдеп: США не признают незаконный режим в Нагорном Карабахе

Сегодня в 16:12 ~ 2 минуты на чтение 275
Госдеп: США не признают незаконный режим в Нагорном Карабахе

США продолжат работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Об этом сказали Trend в Государственном департаменте США, в ответ на вопрос о въезде в США представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна.

«Мы знаем, что некоторые члены Конгресса принимают гостей в Вашингтоне (округ Колумбия) из нагорно-карабахского региона. Соединенные Штаты не признают режим в Нагорном Карабахе, как и никакая другая страна, включая Армению. Соединенные Штаты поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и будут продолжать работать над достижением урегулирования путем переговоров на основе принципов неприменения силы, территориальной целостности и прав народов на самоопределение, которые отражены в Хельсинкском заключительном акте », - сказали в Госдепе.

Ранее, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что азербайджанское посольство направило соответствующие письма спикеру Палаты представителей Конгресса США, а также руководствующему составу, ряду председателей комитетов.

«Также наш протест был выражен американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ. По упомянутому вопросу посольство Азербайджана в США направит Государственному департаменту ноту протеста. В то же время, МИД выразит протест посольству США в Баку», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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