Госпогранслужба Азербайджана опровергает армянские инсинуации: Мы не стреляем по мирным гражданам

«Вечером 29 октября вооруженные силы Армении подвергли неоднократному обстрелу несколько приграничных сел Газахского района Азербайджана и пограничные боевые пункты на азербайджано-армянской границе».

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, отметив, что во всех случаях вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

В Госпогранслужбе также опровергли распространяемую армянскими СМИ информацию о том, что режим прекращения огня якобы нарушает азербайджанская сторона, заявив:

«Наши военнослужащие открывают огонь по вражеским позициям лишь в ответ на провокации противника, и, в отличие от ВС Армении, мы никогда не стреляем по гражданским лицам и населенным пунктам».

Тимур Рзаев, Э.Т.