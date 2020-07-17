Государственный советник города Ломмел Эльнур Алиев: «Это должно прекратиться, и точка!»

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Предприниматель и государственный советник города Ломмел (Бельгия) по связям между Азербайджаном и городом Ломмел Эльнур Алиев сделал заявление в связи с последними событиями.

«Категорически и настоятельно призываю соседнее государство, граничащее с Азербайджанской Республикой, образумиться и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации в этом регионе.

То, что творит в данный момент Армения, можно назвать вандализмом и бесчеловечностью - 20% земель незаконно захвачены соседним государством, более 1 миллиона азербайджанских беженцев. И они снова продолжают при поддержке армянской диаспоры и лобби претворять в жизнь свои подлые замыслы. Это должно прекратиться, и точка!

Всем сердцем поддерживаю Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики, Президента всех азербайджанцев мира, мудрого и дальновидного политика Ильхама Алиева. Я призываю всех азербайджанцев, живущих как в стране, так и за ее пределами, быть верными нашему Лидеру.

Со своей стороны я, как предприниматель, при необходимости готов оказать любую материальную поддержку Министерству обороны Азербайджана», - заявил Э.Алиев.

И.Нармин