Гражданин, у которого 49 квартир, требовал у государства 190 манатов 

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Как уже сообщал 1news.az, Кабинет министров утвердил «Условия и правила выдачи единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с применением особого карантинного режима в период коронавирусной пандемии».

Как сообщил сегодня руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов на своей странице в " Фейсбук " , с 9 апреля единовременное пособие (190 манатов) перечислено уже 350 тысячам человек, и процесс выплат продолжается.

По словам Ф.Талыбова, заявки на получение единовременной выплаты проходят через 22 электронные базы данных. Это необходимо, чтобы выявить безработных, не зарегистрированных работников с низким доходом, а также тех, кто потерял свои доходы в период карантина, и выплатить этим людям 190 манатов пособия.

Однако Ф.Талыбов с сожалением рассказал о людях, которые никак не относятся к категории безработных, но тем не менее, пытаются получить у государства эти деньги.

«Анализ обращений показывает, что среди подавших заявку на получение единовременной выплаты есть граждане, которые относятся к занятой группе населения, получающие различные социальные пособия, высокие пенсии. Они хотят получить средства, которые предназначены не для них, а для тех, кто действительно в них нуждается – для безработных граждан.

Из рассмотренных до сих пор обращений 260 тысяч - это работающие на контрактной основе или получающие зарплату; 160 тысяч – имеющие активный VOEN; 150 тысяч - получатели различных социальных пособий и помощи от государства; 60 тысяч - заявители на выплату, находящиеся за рубежом (они не могут быть зарегистрированы в Азербайджане в качестве безработных). Еще 29 тысяч заявителей — это те, кому принадлежат 2 и более объектов недвижимости, расположенных по разных адресам, и еще 9 тысяч – те, кто уже получает доход от сдаваемых в аренду объектов. Конечно же, всем перечисленным категориям в выплате единовременного пособия было отказано.

Но есть среди желающих получить выплату и те, у кого есть 4, 5, а то и больше объектов недвижимости, у кого есть какие-то объекты, автомобили и т.д. Вы полагаете, что гражданину, у которого есть 49 квартир на его имя, нужно выплатить 190 манатов, предназначенных для безработного человека без дохода?

А что заставляет более 3 тысяч человек с доходом более 10 тысяч манатов за последние три месяца претендовать на единовременную выплату? Как назвать таких людей, которые, получив справедливый отказ в выплате им пособия, потом занимаются клеветой, публикуя в соцсетях различные призывы и гневные статусы?» - написал Ф.Талыбов.

По его словам, конкретизировать тех, к кому он обращается, он не может, потому что это – личная информация. Однако Ф.Талыбов считает, что такие люди должны подвергнуться суровому общественному осуждению.

«Эти люди не только хотят воспользоваться правом на получение единовременной выплаты тех, кто в ней действительно нуждается. Они пытаются подорвать веру в солидарность нашего народа, в помощь со стороны государства, компаний и обычных людей, которые поддерживают в этот период пандемии граждан нашей страны.

Кроме того, все это создает дополнительную нагрузку на электронную систему обработки заявок и приводит к задержкам выплаты тем, кто в этих деньгах действительно нуждается», - написал Ф.Талыбов.

1news.az