Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета за свой экоактивизм - ФОТО

О 16-летней смелой девочке Грете Тунберг, кажется, слышали все.

Маленькая экоактивистка выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, ее пламенная речь была посвящена бездействию властей и проблемам глобальной экологической катастрофы.

На днях стало известно, что Грета стала лауреатом премии Северного совета за вклад в борьбу с климатическими изменениями, но она отказалась принимать награду, объяснив свое решение в Инстаграме.

«Сейчас я путешествую по Калифорнии, поэтому не могу быть с вами сегодня. Я хочу поблагодарить Северный совет за награду. Это огромная честь для меня. Но климатическое движение больше не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, имеющие власть, начали прислушиваться к современной науке, доступной всем. Когда речь идет о климате и защите окружающей среды, северные страны оказываются на хорошем счету, - объяснила Тунберг. - Наши страны имеют возможность сделать очень многое. И все же они в основном ничего не делают. Поэтому до тех пор, пока вы не начнете действовать в соответствии с наукой, сделав все для ограничения глобального потепления, я и Fridays For Future не примем ни экологическую премию Северного совета, ни денежное вознаграждение в размере 500 000 шведских крон (39 917 фунтов стерлингов/51 696.99 $)».

И.Н, Г.Р.

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