Грузинский министр жестко отреагировала на абсурдную выдумку Пашиняна

Абсурдная выдумка армянского премьера Никола Пашиняна о том, что якобы, по данным МВФ, Армения обогнала Грузию и Азербайджан по экономическим показателям, фактически привела к международному скандалу.

Напомним, что Пашинян заявил об этом своим подписчикам в Facebook, что, кстати, было высмеяно и в самом Ереване. Однако еще жестче отреагировали на этот факт в соседней Грузии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что Пашинян не знает элементарных вещей, не понимает, как рассчитываются статистические показатели ВВП на душу населения.

Министр указала, что в ноябре 2019 года Статистическая служба GeoStat ввела новый метод расчета ВВП в Грузии, который еще не отражен в сводке международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).

Турнава отметила, что Пашиняну прежде следовало бы элементарно изучить вопрос.

«Это неправильная оценка, поскольку в ней не учтены элементарные методологические вопросы. В целом, если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать с Грузию с другими государствами региона, призываю прежде ознакомиться с элементарной методологией.

Отмечу, что в Грузии статистическая служба (GeoStat) в ноябре 2019 года внедрила новый метод расчета ВВП, который пока не отражен в докладах международных финансовых структур, в том числе Международного валютного фонда (МВФ). Страны нашего региона – Азербайджан, Армения, Украина, Молдова также провели расчет НДС по новой методологии, однако это произошло раньше, следовательно, их данные уже отражены в данных МВФ. Поверьте, в условиях этого высокого экономического роста, по нашей оценке, ВВП на душу населения в Грузии достигнет 4,7 тысячи доллара. Следовательно, в следующем докладе МВФ все это отразится», - сказала министр экономики Грузии.

Отметим, что Национальная статистическая служба Грузии 15 ноября 2019 года перешла на новую систему расчета ВВП – SNA 2008. До этого ВВП рассчитывался по методологии SNA 1993.

Тимур Рзаев