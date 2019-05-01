Грузины не намерены продавать батумский порт, на покупку которого армяне тщетно искали деньги

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии опровергает распространенную армянскими СМИ информацию о возможной продаже порта в Батуми.

«Распространенная армянскими СМИ информация не соответствует действительности. Батумский порт передан в аренду сроком на 49 лет с правом управления компании «Батумский нефтетерминал», - заявляют в министерстве.

Армянская газета «Жаманак» (Время) написала о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который власти Грузии выставили на продажу за $600 млн.

По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.

«Для успеха дела необходимо, чтобы кто-нибудь инвестировал стартовую сумму, чего на данный момент нет», - пишет издание.

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А.А.