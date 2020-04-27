Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли в 2,4 раза

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В апреле этого года количество вагонов, перевозимых по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), выросло по сравнению с январем примерно в 2,8 раза, а грузов - в 2,4 раза и достигло 344 вагонов и 10,194 тыс. тонн грузов соответственно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По ее словам, поддерживается связь с партнерами в Азербайджане и Грузии по телефону и в формате видеоконференции: «Нынешняя ситуация подвигла все страны к разработке альтернативных путей для продолжения торговли. Мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами для продолжительного и эффективного удовлетворения повседневных потребностей».

БТК была открыта 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это - самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана - к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность БТК составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и больше.

Тимур Рзаев, Э.Т.