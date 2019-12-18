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Гусейн Мовсумов награжден орденом

18 Декабря, 2019 в 19:40 меньше минуты на чтение 469
Гусейн Мовсумов награжден орденом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Г.Ш. Мовсумова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике наградить Гусейна Шариф оглу Мовсумова орденом «За службу Отечеству» 1 -й степени».

1news.az

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