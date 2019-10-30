Гюнель Сафарова избрана председателем ОО «Гражданин»

Известный правовед Гюнель Сафарова избрана председателем общественной организации «Гражданин» сроком на 5 лет.

Как сообщает Qaynarinfo.az, объединение зарегистрировано в Министерстве юстиции АР.

По словам самой Гюнель Сафаровой, главные цели организации - продвижение демократических ценностей, повышение гражданской активности в различных сферах общественной жизни, проведение научных и практических исследований, мониторинга и опросов, содействие экономическому, культурному и гуманитарному развитию.

«Основной задачей организации является достижение совместной деятельности гражданского общества, СМИ и государственных органов с целью содействия решению проблем, вызывающих общественный интерес», - сказала она.

Напомним, что Г.Сафарова давно работает в сфере НПО. До избрания председателем она занимала должность исполнительного директора ОО «Молодой гражданин».

А.А., Э.Т.