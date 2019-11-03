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Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры - ФОТО

3 Ноября, 2019 в 23:51 ~ 1 минута на чтение 256
Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры - ФОТО

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры, передает РИА «Новости».

«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю, так лучше», — написал спортсмен в Instagram.

В последнем поединке, прошедшем в сентябре 2019 года, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил чемпионский титул в легком весе. По контракту у россиянина осталось два боя в UFC.

Gazeta.ru

 
 
 
 
 
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Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю так лучше.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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