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Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном - ФОТО

10 Января, 2020 в 11:57 ~ 1 минута на чтение 1000
Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном - ФОТО

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладающий титулом действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), подогревает интерес фанатов к предстоящему бою.

Напомним, что 18 апреля в рамках UFC 249 отечественный боец смешанного стиля (MMA) встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок будет проходить в Брайтоне, США.

Постер, посвященный данному событию, выполнен в стилистике сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, с которым у россиянина есть конфликт. В 2018 году отечественный боец победил соперника в титульном бою силовым приемом в четвертом раунде.

Gazeta.ru

 
 
 
 
 
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Let’s make the history again. #ufc #lightweight #champion #andstill

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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