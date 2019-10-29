Гостем очередного выпуска программы «Социум» стал депутат, председатель Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA TV, на телепередаче Х.Раджабли затронул тему своего визита в Китай.

По его словам, там государство не дает какого-либо пособия на детей.

«Наоборот, в Китае за второго ребенка семья вынуждена платить налог. Кстати, там готовится новая модель социализма», - отметил депутат.

Также Х.Раджабли отметил, что в Азербайджане было предложено довести единовременное пособие при рождении ребенка до 300 манатов.

«Я бы предложил считать многодетными семьи, где детей больше пяти», - добавил он.

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