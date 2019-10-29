Хафиз Пашаев обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с прошением об отставке

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор университета АДА Хафиз Пашаев подал заявление в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева с просьбой освободить его от должности замглавы МИД страны.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в заявлении Х. Пашаев отметил, что 27 лет своей трудовой деятельности он проработал в государственных структурах независимого Азербайджана и всегда ценил превыше всего интересы страны.

Х.Пашаев отметил, что сам пришел к такому решению, приняв во внимание призыв о том, что в целях эффективного осуществления реформ, реализуемых в Азербайджане под руководством главы государства, необходимо привлечь в государственные структуры новые и молодые кадры.

В связи с тем, что Х.Пашаев продолжит занимать должность ректора университета АДА, который осуществляет деятельность при МИД Азербайджана, он продолжит деятельность в качестве члена коллегии Министерства иностранных дел страны.

1news.az