Халг Аманаты: Палитра жизни Таги Тагиева - ФОТО

20 декабря в рамках проекта «Халг Аманаты» в Головном офисе Халг Банка было представлено девятнадцатое издание – художественный альбом «Таги Тагиев. Живопись и графика».

В альбом вошли работы, охватившие все периоды творчества мастера. В художественной галерее, на 16-м этаже банка организована выставка работ художника. На презентации присутствовали представители азербайджанской творческой интеллигенции, банковского сектора, общественные деятели, представители науки и средств массовой информации.

Вечер открыла заслуженный артист республики Диляра Селим. Она отметила, что Халг Банк взял на себя благородную миссию и через проект «Халг Аманаты» уже много лет осуществляет ценную работу по сохранению и передаче будущим поколениям культурного наследия и духовных ценностей нашего народа.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, академик Омар Эльдаров, которому сегодня исполняется 92 года, выразил благодарность создателям альбома и сказал, что получил колоссальное удовольствие от увиденного. Он отметил, что Таги Тагиев был гениальным мастером своего времени, и сегодняшняя экспозиция – всего лишь капля в море его безграничного таланта. «Его работы всегда производили неизгладимое воздействие на человека. Искусство проверяется временем, а время работает на него. Я вас всех поздравляю с этим знаменательным событием», - закончил свою речь академик.

По словам автора текста альбома, доктора философии в области искусствоведения Ширин Меликовой, Таги Тагиев является корифеем азербайджанской живописи, оставившим большой след в истории изобразительного искусства.

Племянник художника Ильхам Исмаилов поделился теплыми воспоминаниями о своем дяде и выразил глубокую благодарность проекту «Халг Аманаты» за столь ценный подарок.

Сын мастера, художник Акрам Тагиев поблагодарил от имени семьи всех, кто работал над альбомом, и отметил значимость проекта «Халг Аманаты» для азербайджанской культуры. «У меня есть все альбомы, изданные в рамках этого великолепного проекта, и я безмерно рад, что на этой полке появился также альбом моего отца», - сказал Акрам Тагиев.

Таги Азизага оглу Тагиев родился 7 ноября 1917 года в Баку, в семье именитого ювелира. После завершения учебы в Азербайджанском государственном художественном техникуме, в 1940-1941 годах продолжил обучение в Московском художественном институте.

Таги Тагиев писал преимущественно тематические табло, натюрморты, портреты, пейзажи и бытовые сцены. Являясь одним из основоположников Азербайджанской реалистической живописи, художник прославился больше как портретист. Исторические темы, исторические личности, современники, воспевание труда и образы трудящихся, а также виды родной природы занимают важное место в его творчестве. Многие произведения художника – «Кёроглу», «Сталевар», «Сварщик», «Гёйгёль», «Заснеженные дороги», «Продавец ковров», «Детские воспоминания», «Абшеронская серия», «Народная красавица», «Смуглянка» и др. – экспонировались на выставках в Праге, Пекине, Дакаре, Багдаде и были восторженно приняты публикой. А портреты Гара Гараева и Саттара Бахлулзаде, кисти мастера, с громким успехом обошли все крупные выставочные салоны мира.

Таги Тагиев часто бывал за рубежом – в Турции, Греции, Италии, Испании, Франции и писал картины о жизни и быте местного населения. В творческих поездках по странам Европы и Африки художник, изображая людей, вне зависимости от языка, расы и вероисповедания, доносит их мысли и идеи силой своих красок. Созданные в этих поездках картины «Африканская девушка», «Здравствуй, новый мир» и другие до сих пор воспринимаются с большим интересом.

Таги Тагиев является одним из ярких представителей азербайджанской классической школы живописи. Его творчество, заслуги перед национальным искусством были по достоинству оценены, и ему были присуждены почетные звания «Заслуженного деятеля искусств» и Народного художника Азербайджана. Его произведения хранятся в Музее народов Востока (Москва), Азербайджанском государственном музее искусств, Азербайджанской государственной художественной галерее и других музеях.

Проект «Халг Аманаты», осуществляемый ОАО «Халг» Банк с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, полное собрание сочинений Мирзы Шафи Вазеха на трех языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник «Антология ашугской литературы».

Выставка работ Таги Тагиева будет открыта для посетителей и ценителей искусства в Главном здании Халг Банка, по адресу: пр-т Иншаатчылар, 22Л, с 21 декабря 2019 года.

Посетить выставку можно: по будням с 18:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.