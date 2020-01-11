Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter газета Al Watan Oman.

Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Официальное оманское телевидение объявило в субботу, 11 января утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. Сегодня утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.

Тимур Рзаев