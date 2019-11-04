Хэмилтон снова лучший, а до рекорда Шумахера один титул – ФОТО

Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере выиграл титул чемпиона мира «Формулы-1».

Гонка в Остине (США) должна была лишь оформить чемпионство британца. По большому счету чемпионская гонка была завершена еще до летней паузы.

Составить конкуренцию Хэмилтону мог лишь его напарник Валттери Боттас, но финн совсем не готов к борьбе за титул, а в «Мерседес» его ценят совсем не за это.

Весь сезон все только и твердили о преимуществе «Феррари» на прямых благодаря мощному двигателю. Скудерия свое преимущество подтверждала во время квалификаций. Особенно явно это было заметно после летнего перерыва. Лишь в Остине «Мерседес смог прервать сухую серию. Вальттери Боттас выиграл квалификацию. Немецкой команде не удавалась это сделать аж с июля.

Но в гонке темп «Феррари» чаще всего пропадал. А когда был и темп, итальянцы приятно удивляли конкурентов своей тактикой, чем разочаровывали фанатов. Гран-при Мексики с ничем необъяснимой тактикой, из-за которой пострадали и Леклер, и Феттель явное тому подтверждение.

Макс Ферстаппен на «Ред Булл» в этом сезоне завоевал первый в карьере поул, провел несколько ярких гонок. На большее австрийскую команду не хватило.

Льюис Хэмилтон взял шестой по счету трофей, фактически, без борьбы, что конечно же не умоляет его заслуг. «Мерседес», возможно, впервые за долгие годы, не обладала явным преимуществом над конкурентами. И в некоторых гонках Льюис выигрывал гонки на мастерстве. Отличительная черта британца – минимум ошибок. Он не разбивает болид в решающий момент и не лезет в глупые обгоны.

2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019-ые годы. В эти сезоны Льюис Хэмилтон был лучшим в «Формуле-1». По количеству титулов он сравнялся с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Фанхио, который выступал в 50-х года прошлого века. До рекорда легендарного Михаэля Шумахера остается один титул. Следующий год будет в «Формуле-1» промежуточным, который ознаменует конец очередной эры.

Как уже известно, с 2021 года в «королевских гонках» меняется регламент. Команды должны будут заново проектировать свои болиды. Не исключено, что с 2021 года может серьезно измениться расстановка сил. Хотят команды того или нет, но их внимание больше будет сконцентрировано именно на 2021 году.

Поэтому сложно представить, чтобы в следующем году серьезно изменилась расстановка сил в пелотоне. «Мерседес» может быть слабее «Феррари» в квалификации, но в гонке ситуация останется все той же. А это значит, что ресурсами по-настоящему на равных бороться с Хэмилтоном будет обладать лишь его напарник Боттас. Но об этом мы уже говорили выше.

Льюис Хэмилтон: «Меня переполняют эмоции! Гонка выдалась очень трудной. В субботу мне было непросто, а Валттери в этот уик-энд сработал особенно здорово – мои поздравления! Я очень хотел отыграться на дистанции и обеспечить команде победный дубль. Я сомневался, сработает ли стратегия с единственным пит-стопом, но старался изо всех сил.

Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Здесь со мной мои родные, вся моя команда. Для меня большая честь в списке чемпионов оказаться между Шумахером и Фанхио. Когда мне было шесть или семь лет, отец сказал: «Никогда не сдавайся!» Можно сказать, эти слова стали девизом нашей семьи. В гонке я атаковал на пределе, рассчитывал победить, но, к сожалению, шинам не хватило эффективности.

Сколько ещё титулов я смогу выиграть? Не знаю, но я полон сил и с нетерпением жду следующую гонку. Мы не планируем расслабляться и снова будем бороться.

Большое спасибо команде и всем, кто приехал в Остин в этот уик-энд и сделал Гран-при США поистине незабываемым! Отдельное спасибо британским болельщикам, которые активно меня поддерживали!», - приводит F1news слова Льюиса Хэмилтона.

Теймур Максутов