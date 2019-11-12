Hennessy VS и Фелипе Пантоне: Движение вперед – ФОТО

8 ноября в Выставочном зале Торгового центра Port Baku состоялась презентация коллаборации Дома Hennessy со всемирно известным художником Фелипе Пантоне.

Презентации продукции Дома Hennessy - лимитированной серии коньяка Hennessy VS by Felipe Pantone - прошли по всему миру, и сейчас этот продукт представлен в Баку.

Футуристический цифровой стиль Фелипе Пантоне нашел свое отражение в новом дизайне Hennessy Very Special Limited Edition: аргентино-испанский художник стал автором этикетки лимитированной серии знаменитого коньяка и одноименного арт-объекта – инсталляции Hennessy – состоящей из ста элементов разной формы и цвета. Новый проект продолжит историю коллабораций Дома с известными современными художниками, в числе которых были Vhils, JonOne, Скотт Кэмбелл, Futura, Kaws, Os Gemeos, Шепард Фейри и Райан Макгиннесс.

Фелипе Пантоне переехал в возрасте 10 лет из родного Буэнос-Айреса в Испанию, где путем долгих экспериментов в граффити выработал свой уникальный стиль, основанный на смешении винтажной типографии, оптического искусства и кинетики. Визуальный язык Фелипе Пантоне – это синтез завораживающих цветов, смелой графики и трехмерных иллюзий. Загадочный феномен современного искусства, ни разу не показавший миру своего лица, постоянно находится в движении. С легкостью преодолевая часовые пояса и расстояния, он оставляет свой след порой в самых неожиданных местах. Фирменное сочетание цветов и динамичных линий художника можно увидеть по всему миру - от Нью-Йорка, Мадрида и Парижа до Бангкока, Шанхая и Токио, на музейных выставках и крупных зданиях, в заброшенных уголках городских пространств, на станциях метро и даже на гоночных автомобилях.

«Для меня суть нашего времени – быть одновременно везде, быть свободным и в то же время связанным с окружающим миром», – говорит художник. Его определение современности стало «ультрадинамическим» манифестом. Именно этот принцип он использует в работе с Hennessy Very Special, чтобы создать новые и неожиданные впечатления для мира коньяка, назвав этот процесс «Трансформируя реальность».

Во время своего визита в провинцию Коньяк Фелипе Пантоне познакомился с мастером-виноделом Рено Филью де Жироном и обнаружил некоторые сходства между процессом изготовления коньяка и его творческим процессом.

«Будь то искусство или процесс создания коньяка, вам нужно ценить прошлое и в то же время важно постоянно изобретать что-то новое, постоянно усовершенствоваться, если вы хотите сохранить это пламя, – говорит художник. – Твой вклад – это единственное, что имеет значение в искусстве. Дело не просто в технике или в том, как вы наносите краску, дело в инновациях».

Изучив архивные материалы из библиотеки Дома Hennessy, Фелипе Пантоне ознакомился со старыми этикетками, рекламными плакатами, старинными бутылками и упаковкой. Для создания дизайна этикетки художник использовал визуальные образы наследия Hennessy, соединив их с избранными темами своих предыдущих работ и характерными для своего творчества трехмерными формами, оптическими узорами, QR-кодами и цветами. Так, три звезды Hennessy, впервые использованные в 1865 году Морисом Хеннесси, стали трехмерными. А главным элементом этикетки стало изображение удара молнии – символ цифровой эры, метафора способности Hennessy уловить импульс на протяжении веков.

В рамках сотрудничества с Домом Hennessy Фелипе Пантоне также создал инсталляцию, состоящую из ста элементов, каждый из которых пронумерован. Каждый элемент арт-объекта можно купить и персонализировать – эта идея основана на революционном проекте художника Configurable Art, где любой желающий может буквально собрать свой арт-объект из предложенных паттернов Фелипе Пантоне.

О Фелипе Пантоне

Всемирно известный аргентино-испанский художник Фелипе Пантоне в возрасте 10 лет переехал из Буэнос-Айреса в Испанию, где начал пробовать себя в уличном искусстве граффити. Получив академическое образование в Валенсии, где сейчас находится его студия, он выработал свой собственный уникальный стиль. Лейтмотивом творчества Пантоне является идея столкновения аналогового прошлого и цифрового будущего, когда люди и машины неизбежно сливаются друг с другом в неоновых градиентах, геометрических фигурах, оптических узорах и зубчатых сетках. Для художника его творчество – это размышления на тему потребления людьми визуальной информации. Его работы регулярно выставляются по всей Европе, в Америке, Австралии и Азии.

О Hennessy

Родом из французского региона Коньяк, Hennessy на протяжении своей 250-летней истории гордо увековечил свое исключительное наследие, основанное на приключениях, открытиях и культивировании лучшего, что только может предложить природа и человек. Долговечность и успех Hennessy на пяти континентах отражает ценности Дома: передача уникального опыта, постоянный поиск инноваций и непоколебимая приверженность делу создания, совершенства, наследия и устойчивого развития. Сегодня эти качества являются отличительной чертой Дома – бриллиантом в короне в группе LVMH, которая создает самый знаковый и престижный коньяк в мире.

Лимитированные бутылки коньяка Hennessy VS by Felipe Pantone можно будет приобрести только в гипермаркете «Браво-Кёроглу».

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