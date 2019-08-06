Хикмет Гаджиев: Политическое руководство некоторых государств выступает с искаженными заявлениями в связи с выдуманным «армянским геноцидом» 

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«Политическое руководство некоторых государств выступает с не отражающими истину искаженными заявлениями в связи с выдуманным «армянским геноцидом».

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: «Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Турции, демонстрируется равнодушие к фактам массового убийства более 500 тысяч людей со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов. Кроме того, не обращается внимание на массовые кровопролития и зверства, учиненные армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана.

Армянские террористические организации, начавшие с конца 80-х годов прошлого столетия агрессивные сепаратистские деяния в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, учинили многочисленные теракты. В результате военной агрессии Армении против Азербайджана были оккупированы Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев были подвергнуты кровавой этнической чистке на территории Армении и оккупированных территориях. Арменией были учинены многочисленные военные преступления, преступления против человечности и геноциды.

Учиненные вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы невиданные зверства и акт геноцида против гражданского азербайджанского населения являются наглядным свидетельством этого. Более 10 стран мира признают учиненные в Ходжалы преступления как акт геноцида.

В результате продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Деструктивная политика Армении, основанная на агрессии, не позволяет справедливо решить армяно-азербайджанский конфликт на основе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов Хельсинкского заключительного акта. Агрессорская политика Армении продолжает оставаться главным источником угрозы для мира и безопасности в регионе.

Вооруженные силы Армении на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, а также вдоль границы обеих стран продолжают держать под прицелом и убивать гражданское население Азербайджана, в том числе детей.

Выдуманный «армянский геноцид» служит сокрытию преступления армян и Армении, а также представлению Армении как угнетенной страны. Со стороны Армении и армянских лоббистских кругов целенаправленно фальсифицируются исторические факты.

История должна изучаться историками и не должна быть использована в политических целях. Несмотря на то, что Турция предложила историкам открыть архивы и исследовать исторические факты, связанные с событиями 1915 года, Армения отказывается от этого.

Некоторые государства вместо того, чтобы политическими предположениями давать оценку основанным на искажении истории событиям, произошедшим 100 лет тому назад, должны дать справедливую оценку продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана и положить конец агрессорской политике Армении».

Тимур Рзаев