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Хикмет Гаджиев: Попытки сфальсифицировать, переписать историю и использовать ее для политического давления недопустимы

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Хикмет Гаджиев: Попытки сфальсифицировать, переписать историю и использовать ее для политического давления недопустимы

«Мы осуждаем принятие Палатой представителей США резолюции №296 о так называемом «геноциде армян» и считаем ее предвзятой и несправедливой».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, данная резолюция не имеет политической, правовой или исторической основы и была принята в результате усилий армянских лоббистских групп.

«События, произошедшие в тот период, должны изучать историки, а не политики.

Армянские лоббистские круги превратили так называемый «геноцид армян» в объект политической конъюнктуры. С этой целью они пытаются скрыть преступления, совершенные армянами на Южном Кавказе и в других регионах.  Поэтому Армения не принимает предложение Турции о расследовании событий того периода совместной исторической комиссией.

Попытки сфальсифицировать, переписать историю и использовать ее для политического давления недопустимы», - отметил он.

Напомним, что Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании событий 1915 года в Османском государстве т.н. «геноцидом».

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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